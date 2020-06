Fani estalla contra Sonsoles Ónega: "No tienes ni idea de la educación que le doy a mi hijo" Ecoteuve.es 22/06/2020 - 10:54 0 Comentarios

Críticas a la presentadora por bromear con las notas del menor de edad

'La Casa Fuerte' aireó y llevó a debate los suspensos que ha tenido el pequeño

La periodista cuestionó que al niño le hubiera quedado la asignatura 'Valores'

Este domingo, La Casa Fuerte vivió un momento muy desagradable después de que aireara y frivolizara en directo con el expediente académico del hijo de Fani Carbajo, un menor de edad. Sonsoles Ónega conectó durante el debate con la villa para comunicar a la concursante que el pequeño había suspendido tres asignaturas, aunque había logrado pasar de curso.

"Mi hijo se esfuerza muchísimo Sonsoles, y es un niño que siempre aprueba todas. Estoy segura de que ha suspendido Plástica, Educación Física y Valores", intuyó la madrileña, que recalcó que suele sacar muy buenas notas en Lengua o Matemáticas. "Vaya, valores, vaya hombre, Fani no me digas que ha suspendido valores. ¿Sin saberlo ya piensas que ha suspendido valores? Es que...", comentó con desdén la presentadora.

"No, estoy segura, porque son asignaturas que no están dando en casa", respondió Fani recordando la interrupción vivida durante curso escolar por la grave crisis del coronavirus. "Claro, eso es lo preocupante", replicó Sonsoles irónica en un comentario que la joven no terminó de entender.

"Que dice que los valores, que es lo más importante como humanos, que si se los das en casa los suspenda", le explicó María Jesús Ruiz ante la cara de enfado de Christofer. "Gracias por traducir", dijo con sorna Ónega a la modelo.

El gran enfado de Fani con Sonsoles

En una conexión posterior, después de dejar en el aire el asunto, Sonsoles Ónega terminó desvelando las asignaturas que le habían quedado al niño: "Tu hijo no ha suspendido valores, de hecho en valores ha sacado un ocho. Te has puesto la venda antes de la herida. Ha suspendido música, sociales y matemáticas", aseguró la presentadora.

"Si él sacaba notables en mates. ¿Cómo ha podido suspender mates?", preguntaba preocupada Fani. "Pues no lo sé, a lo mejor le ha cogido manía el profesor", siguió bromeando Sonsoles antes de que Christofer y Fani estallaran por las palabras que estaba lanzando desde el plató la presentadora. "Tú comentario no me ha gustado nada, como te has referido a mi hijo cuando no tienes ni idea de la educación que yo le doy a mi hijo en casa", dijo muy enfadada.

"En ningún momento he juzgado la educación que tú le das a tú hijo", respondió Sonsoles para defenderse. "Lo de los valores ha sido muy feo", decía dolido Christofer. "Me ha sentado muy mal, me preocupa mucho la educación y sus estudios... Me ha sentado mal porque es un niño muy educado", se quejó Carbajo antes de que ambos abandonaran enfadados durante un buen rato la zona de directos.

"Me alegro de que hayáis vuelto, en ningún momento hemos querido juzgar la manera en la que educáis a vuestro hijo. Y yo no he querido hacer ningún comentario que te pudiera ofender como madre, te pido disculpas si has interpretado algo de alguna manera que te ha dolido", concluyó la presentadora, que recibió duras críticas en redes sociales por su actitud.

Sin soportar a Fani, he oído en directo a Sonsoles Onega y he alucinado con la falta de tacto y con sacar a flote las notas de un menor de edad. Quién es ella para dar ejemplo? La mejor amiga de la Leti? #LaCasaFuerte4 — Peonia Lopez ???????????????? (@Ceroironias) June 21, 2020

@sonsolesonega no venía a cuento sacar a la palestra las calificaciones del niño en el colegio, sacamos las de tus dos hijos? — Naiara (@NaiaraGlv) June 21, 2020

En tono de broma?, vengaaaa, que lo escuchamos todos y el tono fue de superioridad absoluta, demostrando la falta de educacion y clase de "la Sonsoles Onega" , babababa — Vale60 (@Vale6016) June 22, 2020

Quién eres tú @sonsolesonega para jugar las notas de un menor (que no es tu hijo)

Se te debería caer la cara de vergüenza! #LaCasaFuerte4 — Visop (@Visop77) June 22, 2020

Sonsoles Onega demostró falta de clase y educación, con eso se nace, no se puede comprar, otra cosa, la estilista que se esfuerce un poco más, ayer daba pena la tal sonsoles. — Vale60 (@Vale6016) June 22, 2020

Es normal que Sonsoles Onega haga públicos los suspensos del hijo de Fani y se mofe de la educación en valores que recibe?

Es un menor. No todo vale.#LaCasaFuerte4 — MGlo (@maglocd) June 22, 2020