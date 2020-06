El rey Felipe VI, ante Broncano, ¿una entrevista real en 'La Resistencia'? Ecoteuve.es 12:00 - 22/06/2020 0 Comentarios

El programa habría ofrecido a Casa Real una invitación para que asista de invitado

La Resistencia es uno de los programas más populares del momento. A pesar de que se emite en Movistar+, una plataforma de pago, el espacio que presenta David Broncano tiene una legión de fans, especialmente entre el público más joven.

Cada noche, David Broncano entrevista a un personaje que se sienta en el famoso sofá del escenario del Teatro arlequín de Madrid. La sorpresa ha saltado al conocerse que el próximo invitado podría ser el mismísimo rey Felipe VI.

La Resistencia le habría invitado a hacer una entrevista y la Casa Real lo estaría estudiando, según informa OKDiario. De aceptarlo, sería un hecho sin precedentes, ya que los Reyes nunca han dado una entrevista a un medio de televisión, más allá de las declaraciones institucionales que siempre se distribuyen desde la cadena pública. No ha hablado para ningún canal, pero tampoco para una radio concreta ni un periódico determinado.

Lea también: Dulceida, contra Broncano "por lo que dice de mí por detrás"

Según el citado medio, el programa que produce El Terrat, la compañía creada por Andreu Buenafuente, habría propuesto a Casa Real hacer una entrevista a don Felipe. Por un lado, Casa Real ve con buenos ojos que esa charla pudiera acercar la figura del Rey a los más jóvenes. Por otra, se teme que el programa pueda ser contraproducente, especialmente teniendo en cuenta el actual momento que vive la institución, con las constantes informaciones sobre las cuentas del rey emérito Juan Carlos I.

A esto habría que añadir el agravio para el resto de medios, que también estarían dispuestos a entrevistar al monarca.

Los Reyes, fans de David Broncano

Recientemente, David Broncano desveló en su programa un dato desconocido que hablaría del acercamiento de los Reyes al cómico. "No sé si contarlo... me han invitado, no puedo decir ni cuándo ni dónde, a un cóctel con los Reyes de España. Esta tarde me han llamado. Los Reyes quieren tomarse algo conmigo. Va más gente, eh, no es solo conmigo. La verdad es que no sabía qué hacer, pero ahora ya tengo un motivo, que puedo ir y dejárselo caer...", contó el showman.

Lea también: Broncano desvela la muerte de un familiar durante la pandemia del coronavirus