Las redes y Javier Negre apoyan a Belén Esteban y llaman "dictador" a Jorge Javier

Belén Esteban, elogiada por atreverse a criticar los fallos de la gestión sanitaria del Gobierno frente a un Jorge Javier desatado

Tras casi cuatro metes sin pisar un plató presencialmente, Belén Esteban incendió ayer las redes con su alegato contra el Gobierno en el Deluxe: "No soy embajadora de nada ni de nadie, pero quiero decir que el sector sanitario lo ha pasado mal y el Gobierno de este país, me da igual de qué partido sea, no ha estado a la altura".

Ante ese discurso, Jorge Javier no sólo gritaba, se enfadaba y abandonaba su puesto como presentador pasándole el testigo a Lydia Lozano, sino que criticaba duramente a Belén y arremetía contra sus argumentos de una forma muy dura.

"¿Te has dado cuenta que has dejado de ser la princesa del pueblo para ser una Cayetana? Vamos a hablar de lo que sabemos", le decía, visiblemente enfadado.

Además, se quejaba de que Belén contara que cercanos a ella lo han pasado mal: "Ya está bien, por favor, tú no lo has vivido de manera única. Hay gente que ha sufrido mucho más que tú y por eso, por respeto, me estoy callando. ¿Te ha quedado claro? Aquí lo hemos pasado todos muy mal, no me gusta que haya gradación", sentenciaba Jorge Javier.

"Se han tenido que pagar ellos las pruebas"

Sin embargo, Belén relataba la historia de su marido, conductor de ambulancias, y sus compañeros, asegurando que han tenido que pagarse ellos mismos los tests: "No ha habido medios, mi marido y sus compañeros se han tenido que pagar las pruebas del virus".

Belén Esteban: "No ha habido medios, mi marido y sus compañeros se han tenido que pagar las pruebas del virus" #VuelveBelén — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) June 20, 2020

Por estos ataques, las redes se llenaron de memes de Jorge Javier convertido en el dictador de Korea del Norte, Kim Jong Un, además de convertir el nombre de Jorge Javier y la palabra dictador en trending topic.

Negre y las redes, con la Esteban

Además, el experiodista de El Mundo, Javier Negre, ahora youtuber, conocido por apoyar las manifestaciones de Vox, formar parte del Merlos Place y crear un canal en redes para criticar al Gobierno, Estado de Alarma, mostró su apoyo a Belén Esteban.

Mi más firme apoyo a @BelenEstebanM tras ser atacada por Jorge Javier, completamente entregado al Gobierno del bulo. Me gustaría saber a qué se debe ese entreguismo del presentador de Sálvame q le ha hecho ir a por uno de sus baluartes https://t.co/O2PMI8IXLg — Javier Negre (@javiernegre10) June 20, 2020

El durísimo mensaje de @Pereira_Hugo_ contra @jjaviervazquez de @DeluxeSabado por su lamentable ataque a su compañera @BelenEstebanM por su obsesión de defender al Gobierno https://t.co/ECsq05hsvK — Estado de Alarma (@EstadoDAlarmaTV) June 20, 2020

Llenemos Twiter con esta foto, el dictador caído y hundido por la Esteban!!???????????????????????????????????????????????? #vuelvebelén pic.twitter.com/uWLfxOFIKC — puntodefuerza???????? (@espectadora12) June 20, 2020

En sanidad no hay recursos suficientes para enfrentarse a esta pandemia mundial y Belén Estaban tiene toda la razón, mi madre trabaja en el sector y los recursos son escasos. Bravo Belen! #VuelveBelen #BelenEsteban — Jose Alemany (@JoseAlemanyCost) June 20, 2020

Zapeando, de repente me encuentro con esto: JJ. Vazquez indignado x las declaraciones de #BelenEsteban acerca del gobierno y preguntándole si ha pasado de ser La princesa del pueblo a una Cayetana. La respuesta de la Esteban creo que es la misma que la de millones de españoles. pic.twitter.com/vF57nYxhMG — MOV_77 (@MOV_77) June 20, 2020

Jorge Javier toda la cuarentena de telecinco a su casa y de su casa a telecinco, con chofer privado y recibiendo la compra en su casa. Belén Esteban toda la cuarentena oyendo las historias reales q le contaba su marido cada día d la cruda realidad. Por decirlo es facha, claro!! — Miss cute (@gatajacute) June 21, 2020

Mi apoyo a Belén Esteban ante la falta de saber estar de Jorge Javier, y cómo le ha gritado sin ninguna educación. No es admisible. — Doña Jimena ???????? ???? (@paralomio) June 20, 2020

Y sí,Jorge Javier se ha vuelto un maleducado con el tiempo. — AnaLo80?????? (@AnaLo80) June 21, 2020

Bravo Belén ???????????????????????????????????????????????? Jorge Javier demostró anoche ser un dictador prepotente , sin educación. Lo mejor que puede hacer es quedarse en su casa .

Quisiera saber donde están todas las feministas que no han visto el comportamiento de ese impresentable.???? — Rita María Espino (@RitaMaraEspino1) June 21, 2020

Qué valiente Belén Esteban por atreverse a llevar la contraria al Dalai Lama,al pequeño dictador de la Telebasura,se puede no tener estudios eruditos en antropología existencial como este individuo,pero ser coherente y con criterio !

Grande Belén! — Marta (@marubimo) June 21, 2020