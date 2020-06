Jorge Javier, vilipendiado y alabado a la vez por su defensa del Gobierno frente a Belén Esteban Ecoteuve.es 10:40 - 21/06/2020 0 Comentarios

Las redes felicitan y llaman "dictador" a Jorge Javier a la vez

Jorge Javier Vázquez ha sido trending topic junto a su compañera Belén Esteban por la sonada pelea -con posterior espantada de Jorge Javier como presentador, dejando en el Deluxe a Lydia Lozano- en la que ella criticaba duramente la gestión del SARS-CoV-2 por parte del Gobierno de coalición PSOE-UP. Jorge Javier, ante este alegato, no puedo más y se fue, lo que hizo arder las redes: unos lo criticaron e incluso llamaron "dictador" y otros aplaudieron su defensa del Gobierno, Fernando Simón y cómo dijo, con ironía, que Belén Esteban debería hacerse epidemióloga.

Belén Esteban cargó contra el Gobierno de coalición PSOE-UP (del que Jorge Javier no oculta públicamente que es defensor) al decir que no ha estado "a la altura" y criticó la falta de unidad y coordinación entre todos los partidos, además de las condiciones en las que han trabajado los sanitarios y no sanitarios de los centros médicos, algo de lo que habló con conocimiento de causa, ya que su marido Miguel es conductor de ambulancias.

"Muy bien el premio (Princesa de Asturias de la Concordia) a los sanitarios, ¿Quién lo va a recoger, Fernando Simón? Lo que tenía que haber es menos recortes, y a los que habéis contratado como personal extra, haberlos dejado", dijo la princesa del pueblo, renombrada desde ayer por gran parte de las redes como "Cayetna" por estas críticas a la gestión.

"Encantado con Fernando Simón"

Tras estas palabras de la de San Blas, Vázquez no pudo más, se levantó y respondió: "Yo estoy encantado de que en toda esta historia haya estado al frente siempre explicándolo Fernando Simón. Una persona que, por cierto, creo, colocó el PP", dijo Jorge Javier en lo que fue un sonoro zasca.

"Ahora todos somos expertos en coronavirus"

Luego, soltó otro dardo envenenado más a la colaboradora de Paracuellos del Jarama: "A mí me parece que a lo mejor deberíamos dejar en manos de los que saben estas historias, que nos cuenten las cosas, ¿No? Porque aquí ahora todos somos expertos en coronavirus", declaró Jorge Javier en un alegato en forma de autocrítica por permitir que todo el mundo, sin ser virólogo ni epidemiólogo, pueda hablar de coronavirus hasta en televisión.

"Cifuentes y Lomana te felicitan"

Además, el presentador también dijo que le habían escrito "Carmen Lomana y Cifuentes para felicitar a Belén por su discurso", haciendo referencia, de broma, a la posible evolución de Belén de princesa del pueblo a "Cayetana".

Jorge Javier: "Me han escrito Carmen Lomana y Cristina Cifuentes para felicitarme por tu discurso" #VuelveBelen — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) June 20, 2020

Ante las protestas de Belén Esteban, que decía "no, no" ante el discurso de Jorge Javier, el presentador catalán puntualizó: "Sí, sí, es que deberías hacerte epidemióloga", con sorna e ironía.

Unas palabras de Jorge Javier que han sido muy aplaudidas en Twitter, incluso por otros televisivos como Aurelio Manzano:

BRAVÍSIMO JORGE JAVIER pic.twitter.com/02aZ2MRlWe — peri keating (@T5Comento) June 20, 2020

Vaya palo de Jorge Javier a Belen, de princesa del pueblo a Cayetana. Se escucha que Simón es del PP, este señor no quiere saber nada de política, pero algo seguro que de derechas no es. #BelenEsteban pic.twitter.com/f1OmgcWwDX — German???????????????????? (@GDGC240977) June 20, 2020

Bravo, ya esta bien del discurso popular de incultos — luchando (@GolfoLeo) June 20, 2020

Muy bien Jorge te aplaudo hasta con las orejas — DULCE MARIA GARCIA????????? (@Dulcealber) June 20, 2020

Que quiere Belén Esteban también sabe de todo? Menuda ignorante — oh my god (@cppu04) June 20, 2020

No Belén tu marido es enfermero no epidemiólogo. Tu marido sabrá hasta donde sabe, pero no tan detalladamente cómo ese señor. Al igual que un mecánico no sabe lo mismo que un ingeniero mecánico. No es lo mismo. — Drama Queen. ????????? ?????????????? La 4 (@laroner27) June 20, 2020

Jorge Javier ya ha dado unas cuantas veces la cara , y se ha significado a favor del Gobierno y en contra de la demagogia , la bronca y el populismo del PP y Vox, a lo largo del estado de alarma. Valiente y comprometido — Macaba Iravedra (@Macaba36055752) June 20, 2020

Por una vez, estoy con JJ — Josu Benito Martin (@240Josu) June 21, 2020

Estoy harto de escuchar que TODA la culpa de lo q ha pasado es de @sanchezcastejon y su gobierno. Que han tenido errores, seguro, pero ningún país del mundo estaba preparado para afrontar esta crisis. Discursos populistas no, #BelenEsteban #miremosvasomediolleno #aunquedacamino — Aurelio Manzano (@aureliomanzano) June 20, 2020

Pero también hubo críticas al presentador de La casa fuerte, Supervivientes, Sálvame, Deluxe, y La última cena. A Jorge Javier lo han tildado en redes de "dictador", convirtíendose en trending topic, al criticar y marcharse de plató cuando la opinión de otro colaborador, en este caso, Belén Esteban, no coincide con la suya. Y no es la primera vez que en redes le dicen esto al catalán.

???? ?@jjaviervazquez? se pone como un energúmeno cuando le llevan la contraria y Belén Esteban dio su opinión y...se armó el "belén". La extrema izquierda totalitaria es así y en ?@DeluxeSabado? lo consienten. ASCAZO https://t.co/PkzXBzUAs3 — Yolanda Couceiro (@yolandacmorin) June 21, 2020

Aquí parte del vídeo de Jorge Javier Vázquez a punto de darle un jamacuco cuando Belén Esteban le dice que su Pedro Sánchez lo ha hecho mal. Fijaos como trata a su amiga sólo por no pensar como él. No soporta que se hable mal de su Pedro y bien del PP y de Vox. Es un dictador. pic.twitter.com/FcgYxRwltm — ????????LA RETUERKA???? (@LaRetuerka) June 20, 2020

Ha hecho más oposición al Gobierno aquí Belén Esteban que todo el PP durante la crisis del coronavirus.

El dictador de Badalona, Jorge Javier, demostrando machismo y malas formas. Representa bien a la izquierda: histriónico, totalitario y maleducadopic.twitter.com/vLp5apPrRP — T3RCIO 4.0 ???????? (@tercio_t4) June 20, 2020