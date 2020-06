Jorge Javier Vázquez, a gritos, pierde los papeles con Belén Esteban y se va del plató del 'Deluxe' Ecoteuve.es 21/06/2020 - 0:44 0 Comentarios

"¡No voy a consentir que vengas a darme lecciones de nada! ¿Te ha quedado claro?"

El discurso contra el Gobierno que hizo Belén Esteban en Sábado Deluxe no gustó a Jorge Javier Vázquez. "Me ha parecido un rollazo y me he evadido", dijo el presentador, que durante meses ha defendido en su programa su postura política, a favor de la coalición PSOE-Podemos. "Este programa es de rojos y maricones", llegó a decir hace unas semanas.

"Mientras hablabas, he aprovechado para mandar mensajes a unos chorbos...", dijo Jorge Javier, que llamó "Cayetana" a Belén Esteban porque su discurso había gustado a Cristina Cifuentes y Carmen Lomana. "Ya no eres la princesa del pueblo".

"Sabes que llevo algo de razón", se defendió Belén Esteban, que agradeció que el programa le hubiera permitido exponer su postura igual que Jorge Javier lo había hecho durante la cuarentena. "Tú no lo entiendes porque tú no lo vives y no tienes amigas que cogen el Metro...", prosiguió la colaboradora, que antes había hecho una defensa del personal sanitario -su marido es conductor de ambulancias- y una crítica por la falta de medios de protección.

Jorge Javier, a gritos contra Belén Esteban: "¡No te lo consiento!"

En ese momento, Jorge Javier Vázquez estalló y perdió los papeles con su compañera. "Belén, estoy hasta el mismísimo de que digas que yo no lo vivo. ¡Eso no te lo permito y me cabreo! ¡Yo también tengo familia y gente mayor! No vayas por ahí", arremetió el presentador de Telecinco.

"Estoy hasta las narices del discurso de tú eres de una manera y yo de otra. Tengo familia que lo pasa tan mal como la tuya. Estoy del discursito de mis amigas que viajan en Metro... ¿Y mis hermanas de qué coño te piensas que trabajan? ¡Basta ya! ¡No voy a consentir que vengas a darme lecciones de nada! ¿Te ha quedado claro? Si no, me voy y no hago tu entrevista. Es más, no me apetece preguntarte nada más. ¿Qué es esto de que tú lo has sufrido? ¿Y los demás?", dijo Jorge Javier, que cogió y abandonó el plató. "Lydia, te quedas al frente".

Jorge Javier se niega a entrevistar a Belén Esteban

A la vuelta de publicidad, Jorge Javier reapareció para hacer una promo de un concurso, pero se negó a hacer la entrevista y devolvió el testigo al test central, donde continuaban Lydia Lozano con Belén Esteban y el resto de colaboradores. Al terminar la entrevista, Belén Esteban salió el plató y entró Jorge Javier Vázquez para continuar con el programa.

