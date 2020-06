Durísimo ataque de Belén Esteban contra el Gobierno: "No ha estado a la altura" Ecoteuve.es 20/06/2020 - 23:23 | 00:11 - 21/06/20 0 Comentarios

La colaboradora lanza también una crítica al resto de partidos por su actitud

"Ha sido de vergüenza lo del Congreso de los Diputado", dice la colaboradora

"Por una puta vez en la vida deberíais haber estado unidos", continuó

Belén Esteban reapareció en Sábado Deluxe después de más de 100 días confinada por el coronavirus. La colaboradora volvió lanzando un durísimo alegato contra el Gobierno -"lo ha hecho mal"- que hizo extensivo a todos los partidos políticos que, a su juicio, "no han estado a la altura".

"El Gobierno lo ha hecho mal, no ha estado a la altura. No ha habido medios, los sanitarios se han tenido que pagar la prueba del Covid. Ha sido vergonzoso. No ha habido mascarillas ni batas", relató la colaboradora.

"La gestión no ha sido buena. Y lo diría igual si estuvieran otros [en el Gobierno]. Tendrían que habernos hecho la prueba a todos, que para eso pagamos impuestos. ¡Y estos del Gobierno que se han hecho la prueba ocho veces!", criticó Belén Esteban. Jorge Javier intentó desviar la atención a las comunidades autónomas pero Belén lo tenía claro: "Cuando salta el estado de alarma el que se hace cargo es el Gobierno. Ha habido una mala gestión, por supuesto".

"Necesito que me digan la verdad. Cada día nos decían una cosa. Y eso eso así. Hay que ser realistas", comentó. "No somos un número. Somos personas con nombres y apellidos", continuó. "¿Alguien me puede decir cuántos muertos ha habido en España?"

Lea también: Belén Esteban, pillada por un micrófono abierto

Belén Esteban también fue muy dura con el comportamiento del resto de partidos políticos. "Yo he votado a socialistas, PP y Ciudadanos", dijo. "A Podemos y a Vox nunca", añadió después. "Me siento avergonzada de todos los políticos de este país. Se me caía la cara de vergüenza por sus peleas en el Congreso. Por una puta vez en la vida deberíais haber estado unidos. Ha sido de vergüenza. El Congreso de los Diputados ha sido un patio de colegio", dijo.

"Yo quiero para mi país a una persona que me dé confianza. Me da igual de qué partido sea. ¿No os habéis podido unir? La señora Ayuso, que yo tenía algo en ella también... ¿Sabéis el único que me ha dado confianza? Almeida, el alcalde de Madrid", comentó.

"¿Quién va a recoger el premio Princesa de Asturias? ¿Fernando Simón?"

Belén Esteban recordó el Premio Princesa de Asturias para los sanitarios. "Muy bien el premio a los sanitarios, ¿quién lo va a recoger, Fernando Simón?", dijo con ironía. "No, señores. Lo que tenía que haber es menos recortes, y a los que habéis contratado como personal extra, haberlos dejado".

Belén Esteban también criticó a Miguel Bosé por sus surrealistas teorías sobre la vacuna del Covid. "Miguel Bosé que se calle la boca. Cuando salga la vacuna soy la primera que me la voy a poner. Porque tiene narices lo que he visto de Miguel Bosé".

El alegato de Belén Esteban no gustó demasiado a Jorge Javier Vázquez, votante socialista y defensor del gobierno de coalición con Podemos. Primero estuvo callado y luego hizo algún comentario sobre lo que había dicho Esteban. "A todos nos hubiera gustado que de la noche a la mañana lo supieran todo...", defendió el presentador. Como Belén siguió en sus trece, Vázquez trasladó el comentario de un amigo médico que le decía que los test masivos no eran convenientes. Como Belén continuó con su crítica, el presentador resolvió con un "deberías hacerte epidemióloga".

Jorge Javier, a gritos, pierde los papeles con Belén Esteban y se va del plató

A la vuelta de publicidad, Jorge Javier Vázquez llamó a Belén Esteban "Cayetana" porque su discurso había gustado a Carmen Lomana y Cristina Cifuentes. "Ya no eres la princesa del pueblo". "Tu discurso no me ha gustado nada, me ha parecido un rollazo", le dijo Jorge Javier. "Yo hablo de lo que he vivido", se defendió Belén Esteban. "¡No te consiento que me digas eso porque lo hemos vivido todos!", estalló Jorge Javier Vázquez, que perdió los papeles y se marchó del plató a gritos.