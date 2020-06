Anabel Pantoja, entre lágrimas y casi lesionada, dice adiós de por vida al pollo 'a la Pantoja' Ecoteuve.es 20/06/2020 - 14:41 0 Comentarios

La colaboradora casi se saca el hombro al intentar despiezar el pollo

Ramoncín puede dormir tranquilo porque el puesto del rey del pollo frito no se lo va a quitar Anabel Pantoja. Y es que la sobrina de la tonadillera más famosa parece haber cogido más miedo al ave que la propia Andreíta Janeiro, acabando casi lesionada por intentar emular el plato más famoso del recetario de su tía Isabel Pantoja en La última cena.

La colaboradora no sabía que iba a tener que trocear el pollo ella misma. La situación fue un cuadro, al nivel de cuando hace unas semanas María Patiño le dio la paliza al pulpo y metió la axila en la pasta fresca que luego saborearían sus propios compañeros.

De hecho, Anabel troceaba tan lentamente y con tanto miedo, que la chef Begoña Rodrigo creía que estaba intentando grabar un gif del momento para subir a las redes sociales.

Pero bueno, Anabel Pantoja se había empeñado en homenajear a su célebre tía con el pollo 'a la Pantoja' y tendría que hacerlo, así siguió intentándolo.

Gritos y un hombro casi dislocado

El chef Sergi Arola le dijo cómo hacerlo, se trató de escaquear, sudó, pero finalmente, se lanzó a la piscina y gritó hasta casi sacarse un hombro de tanta fuerza que hacía. Sergi Arola le decía que hiciera más aún y Anabel le preguntaba: "¿Cómo si fuera Kiko Hernández?". El chef le decía que sí y ella volvía a su combate con el futuro pollo 'a la Pantoja'.

Pollo, nunca más

Tras acabar el plato, eso sí, Anabel hizo una confesión que le habrá dolido más a su tía que su directo en Instagram contentilla, y es que la sobrinísima ha asegurado que no volverá a probar el pollo nunca más, ni siquiera en el plato estrella de Cantora: "He partido un pollo con mis manos, ya no puedo comer más pollo en mi vida". Se avecina drama familiar, ¿Se comerá Paquirrín su parte?