Chelo García Cortés se demelena en 'La última cena' y cuenta con qué presentador perdió la virginidad Ecoteuve.es 20/06/2020 - 12:31 0 Comentarios

Los dos periodistas no lo hicieron, precisamente, en un cine de barrio

Chelo García Cortés se está quitando el corsé de los primeros La última cena para sacar su lado más espontáneo, gamberro y sincero. Anoche le tocó ser la "chelordomo" de Anabel Pantoja y Alonso Caparrós, y con un vinito en la mano, decidió contar su confesión más íntima, sobre un famoso periodista.

La audiencia decidió que la sustituta de Antonio Montero como sirvienta fuera Chelo, "o Chelordomo", como dijo Matamoros. Esto supuso no probar el menú de la noche, sino conformarse con un sencillo bocadillo de mortadela y un plátano, y además, tener que ayudar a Anabel Pantoja y Alonso Caparrós, sirviendo y limpiando.

Con una copa de tinto en la mano, Chelo mantuvo una conversación intimista con Jorge Javier como confidente, ataviada con el traje de doncella.

El presentador le preguntó, a colación de ese disfraz, a qué edad dejó de ser doncella, cómo y con quién. O lo que es lo mismo. Cuándo tuvo Chelo sexo por primera vez.

José Manuel Parada

"Dejé de ser doncella a los 17 años, con José Manuel Parada. Para él no fue su primera vez".

Ante un sorprendido Jorge Javier, prosiguió: "Fue una noche muy especial, en su casa, en Orense. Yo me escapé de la vivienda de mi abuela diciendo que me iba con una amiga, pero yo ya sabía a lo que iba, él me gustaba mucho".

"Me lo hizo genial"

"Por aquel entonces, él trabajaba en Radio Popular, y yo en La voz del Miño. Fue especial, estuvo muy tierno y maravilloso. No fue doloroso, sino gratificante, porque tuvo cuidado. Lo hace muy bien, o por lo menos, a mí me lo hizo genial".

Su matrimonio con Parada

Entonces, Kiko Hernández rompió la atmósfera de nostalgia y cariño con un zasca: "Tan bien no lo haría si lo dejasteis". A lo que Chelo se vio obligada a responder: "Hombre, duramos siete años, y hacíamos tríos y quintentos. Si ahora soy resultona, en aquella época más", zanjó la gallega, muy orgullosa de sí misma.