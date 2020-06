'La última cena' sirve a Rafa Mora un pollo 'a la Pantoja', con mosca inlcuida 11:00 - 20/06/2020 0 Comentarios

El extronista valenciano salió huyendo hacia el baño ante el aporte proteico volador

Anabel Pantoja y Alonso Caparrós han sido los encargados de adentrarse en los fogones de La última cena, con un primer plato que se ha dejado comer mucho más que la inmensa mayoría presentada hasta ahora. Eran de unas lentejas con chorizo. Pero no todo podía ser tan bonito, y es que en el pollo 'a la Pantoja' de Anabel, que es pollo con romero sin más, se ha colado otro animalito volador -no de la familia de las aves- y casi se lo traga Rafa Mora con las ansias de repetir.

Volviendo a las buenas lentejas con esferificaciones (rodajas de chorizo, vamos), a algunos colaboradores les han parecido duras, siendo ellos más críticos que Sergi Arola y Begoña. Para Jorge Javier Vázquez, además, ya estaban frías y para Kiko Hernández, "pellejonas": "No voy a entrar en las cosas marrones hay dos", aseguraba el televisivo.

A Belén Esteban, en cambio, le han gustado. Aunque le hayan llegado sin esferificaciones, que se habían perdido en el camino a su chalet de Paracuellos del Jarama. La de San Blas, buscándolas, dio un buen momento a sus compañeros de plató por el dramón de las rodajas de chorizo. La princesa del pueblo no pudo deleitarse con las famosas escerificaciones.

Matamoros, a pesar de la operación del otro día que podría estar provocada por el programa, afirmó que se habría comido "cuatro platos"; para Marta López estaba "realmente rico"; pero la estocada la dio Kiko Hernández, que consideró que era un pollo guisado que podría hacer "hasta mi sobrino". El pollo 'a la Pantoja', desmitificado. Si es que si no sale de Cantora y con romero de allí, no es igual.

Una mosca aterriza en el plato

Pero el regalito proteico fue para uno que estaba empeñado en repetir y al que le había encantado hasta ese momento, Rafa Mora. En el plato del valenciano apareció una mosca de la nada, y eso que la generación espontánea no existe. Al descubrirla, Mora salió corriendo hacia el baño, perdón, centro de operaciones de Nuria Marín, y Alonso Caparrós se enfadó.

¿Ha traído Rafa Mora la mosca de casa?



????Sin dudarlo

? No, ya estaba ahí#LaÚltimaCena5 https://t.co/Qa6jhBNncH pic.twitter.com/vc8jU6oiYy — La última cena (@laultimacenat5) June 19, 2020

"Me parece de juego sucio", aseguró el presentador de origen almeriense. "Me cuesta creer que la mosca la hayamos servido nosotros. La habríamos visto porque servimos los platos uno a uno. Ya no sé donde está el límite del espectáculo", se quejó el hijo de Andrés Caparrós. ¿Insinuó que el extronista puso la mosca en el plato?