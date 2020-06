Máximo Huerta se sincera sobre la relación con Ana Rosa Quintana: "No somos íntimos" Ecoteuve.es 19/06/2020 - 19:36 0 Comentarios

El presentador habla del trato que tenía con la presentadora en su etapa en Telecinco

Máximo Huerta se quedó sin su programa A partir de hoy en TVE, pero continúa la promoción de su novela Con el amor bastaba donde está repasando su trayectoria en la televisión en distintas entrevistas con diversos medios de comunicación.

Llamativas han sido sus últimas declaraciones sobre la que fuera su jefa, Ana Rosa Quintana, de quien ha dicho que tenían una química especial en pantalla, pero que nunca llegó a ser amigo personal de la presentadora.

"No, nunca he tenido buena relación, quiero decir, buena en la tele sí, pero no somos íntimos, no me he ido a cenar con ella", afirma Máximo en una entrevista concedida a la revista Diez Minutos. "Había mucha química. Nos olíamos lo que iba a decir el otro y nos picábamos".

"El programa era magnífico, de hecho la audiencia lo confirma porque es un magacín que puede aguantar cien años en emisión porque está muy bien hecho. Sabe lo que quiere la gente y se adapta cada temporada", dice ensalzando al programa.

"Habría seguido allí haciendo lo mismo, habría continuado en Ana Rosa simplemente porque yo no era un ángel de Vasile, aunque él me cae muy bien", zanja.