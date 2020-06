Ana Rosa estalla por los comentarios machistas contra Oriana: "Me parece horroroso que haya estos especímenes" Ecoteuve.es 19/06/2020 - 19:09 0 Comentarios

La presentadora, indignada con los concursantes de 'La Caa Fuerte'

Oriana Marzoli volvió a ser protagonista indiscutible de la segunda gala de La Casa Fuerte, reality que ha improvisado Telecinco para completar el hueco en la parrilla que he dejado Supervivientes 2020. La venezolana ha discutido con la práctica totalidad de sus compañeros y ha protagonizado el primer edredoning de la edición con Iván González.

Este viernes, Ana Rosa Quintana ha criticado duramente al resto de concursantes por una serie de comentarios machistas que vertieron sobre la joven. Cristian Suescun fue el encargado de poner sobre la mesa las vejaciones que supuestamente habría hecho Iván sobre su novia.

"Dijiste que le habías metido un rabazo y la habías calmado", aseguró el hijo de Sofía Suescun mientras González lo negaba. "¿Por qué me lo iba a inventar? Lo has dicho", insistió Cristian antes de que ambos se enzarzaran en una bronca discusión.

"Me parece un horror que haya gente tan joven con ese vocabulario, tan machista y que diga esas cosas horribles sobre una mujer. Me parece horrible que haya estos especímenes con esa edad", dijo escandalizada Quintana, que no dudó en ponerse en el pellejo de sus progenitoras. "Si fuera la madre de uno de esos chicos me escondía debajo de un ladrillo". "Yo les daría un bofetón", dijo por su parte Cristina Tárrega.