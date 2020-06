El sorprendente toque de atención del rey Felipe VI a Susanna Griso: "Lo tenía justo delante de mí" Ecoteuve.es 19/06/2020 - 15:07 0 Comentarios

La presentadora desvela en 'Espejo Público' su anécdota con el jefe de Estado

Susanna Griso ha compartido con la audiencia de Espejo Público una divertida anécdota que vivió este jueves en el acto de presentación de Spain for Sure, una campaña con la que el Gobierno quiere impulsar al turismo tras la crisis del coronavirus. La periodista fue la encargada de moderar el acto al que también acudieron los Reyes.

"Es un placer estar en este emblema, en este icono de la cultura, con prestigio internacional [el Museo del Prado], para asistir al nacimiento de la campaña 'Spain for sure", dijo Griso nada más arrancar su discurso. Acto seguido, al ver las caras de sus oyentes, se dio cuenta de que algo no iba bien.

"¡Ay! Yo me tengo que quitar la mascarilla para hablar, ¿no?", preguntó contrariada la catalana. "Perdón, perdón... Es que llevo toda la tarde con ella y ya tenía hasta la duda... Bueno, ¿se me oía bien o tengo que repetir?", preguntó a los presentes en un momento que despertó más de una risa.

El toque de atención del rey Felipe VI a Griso

Susanna Griso ha desvelado en su programa algo que no recogieron las cámaras: alguien muy importante le llamó la atención desde el patio de butacas. "¿Sabes quién me avisa a mí de que me tengo que quitar la mascarilla? El rey, que era el que controlaba el tema y tenía justo delante de mí", contó para sorpresa de sus colaboradores.

"Dije: '¡Ostras!', es verdad, que la mascarilla hay que quitársela", contó entre risas mientras su compañero Gonzalo Bans le hacía una reprimenda extra por lo que hizo con la mascarilla. "Se sacó la mascarilla, gurruño al canto y a la buchaca", destacó. "¿Y dónde querías que la dejara?", reaccionó enseguida la catalana. "Debo decir en mi descargo que me dijeron que las fotos junto a Las Meninas iba a durar bastante rato y que los Reyes iban a llegar más o menos a las siete y media, pero se hicieron la foto en diez minutos, aparecieron por la escalera, y me pillaron con la mascarilla puesta", se justificó. "Nunca es la culpa de Susanna. Yo no sé cómo lo hace...", concluyó Bans en tono de humor.

