Kiko Matamoros tuvo que ser operado de urgencia tras 'La última cena': "Demandaría al programa"

El colaborador asegura que por culpa del 'steak tartar' se le obstruyó el conducto biliar

Kiko Matamoros sorprendió a todos este jueves mientras Anabel Pantoja y Alonso Caparrós hacían la compra de los ingredientes para la nueva entrega de La última cena. El colaborador afirmó que tuvo que acudir a urgencias el domingo después de comerse el steak tartar que hicieron Kiko Hernández y Marta López la semana pasada.

"Era una bomba. Me lo comí por darle en la boca a todos los que decían que estaba malo", aseguró Matamoros explicando que "me produjo una descarga de bilis y se me obstruyó el conducto biliar con un cálculo que me salió de la vesícula".

"Te lo juro por Dios", espetó ante las risas de sus compañeros que ponían en duda las palabras de Matamoros partiéndose a carcajadas. "Y me operaron el lunes. Fue a consecuencia del steak tartar". "

"¿Y no puedes demandar a Kiko por eso?", preguntó Carlota Corredera a lo que él respondió que lo está pensando, pero que de hacerlo "lo haría al programa". "La alimentación es muy importante", remató.