"Esto nunca ha pasado nunca": momento histórico en el 'Pasapalabra' de Antena 3

Ecoteuve.es 19/06/2020 - 13:58

El programa de Roberto Leal anula el duelo entre Mottola y Secun de la Rosa

Roberto Leal se quedó sorprendido al vivir lo nunca visto en Pasapalabra durante una prueba musical entre los actores Luis Mottola y Secun de la Rosa. La canción en cuestión a adivinar era Dramas y comedias, de Fangoria. Secun de la Rosa la lió un poco, pero hasta intentó ayudar a su rival, un gesto raro de ver.

Ninguno de ellos terminaba de adivinar la melodía concreta de la prueba. Ya con solo dos segundos por repartir, y gracias a la pista "tragedias y alegrías", Secun de la Rosa empezó a cantar Dramas y comedias, de Fangoria, que era la canción que se buscaba. No obstante, lo hizo antes de tiempo, así que fue inválido.

Pulsar antes de tiempo no vale

"¿Sabes lo que me están diciendo, Secun? Con todo el dolor de mi corazón, te has adelantado, porque no he terminado el verso", explicó Roberto Leal al actor de Aída, que pulsó el pulsador antes de que el presentador terminara de decir "alegrías".

Luis Mottola seguía sin saber el nombre de la canción, así que él y de la Rosa se batieron de nuevo en duelo con un único segundo por ganar.

Secun ayuda a su rival

Roberto Leal pidió a ambos que no se adelantaran, pero Secun de la Rosa volvió a hacerlo. Luego, se puso a cantar la canción para que Mottola la adivinara. Algo que Roberto Leal destacó: "Ayúdale un poquito, ya que estamos", dijo.

Pero Secun puso tanto empeño en ayudarle que en vez de seguir cantando la canción dijo el título, que era la respuesta. Así que el duelo se declaró nulo.

"No ha pasado nunca en la historia"

"Tenías que decirlo tú (a Mottola). Esto no ha pasado nunca en la historia de Pasapalabra. Está claro que tú la sabes, y él no la sabía. En realidad no se le puede dar. Has fallado por adelantarte. Se la hemos pasado a él. Total, que esta explicación tan larga para decir que 'prueba en blanco'. No podemos ni repartir un segundo, pero nos habéis regalado un momento hermoso en la tarde", zanjó Leal el asunto, destacando el compañerismo por encima de la rivalidad.