Piden el despido de Cristóbal Soria por abandonar 'El chiringuito' de Pedrerol en pleno directo

El enunciado de una encuesta en redes sociales sobre el Sevilla-Barça enfadó al colaborador

Minutos antes, las cámaras del programa le 'cazaron' dormido en el sofá de casa

Cristóbal Soria protagonizó este jueves su noche más polémica en El chiringuito de Pedrerol. Todo empezó cuando cazaron al colaborador, que estaba en su casa, echándose una cabezadita en directo. "¿Lo está haciendo aposta? Avisadle por favor por línea interna. Corta ahí", pidió el presentador perplejo.

Pero el colmo llegó después, cuando el programa lanzó una encuesta a redes sociales por el partido Sevilla-Barça que enfadó mucho al exdelegado del club hispalense. "Quizás yo no he estado bien con la pregunta, pero quiero probar si la gente participa o no", dijo Pedrerol.

El enunciado decía lo siguiente: "¿Con quién va Soria mañana? ¿Sevilla o Barcelona?". Casi el 80% de los usuarios que respondieron afirmaron que iría con el equipo culé.

Cuando Cristóbal vio el resultado, el colaborador se cogió un cabreo tremendo hasta el punto de abandonar el programa en directo: "Para mi esto es una falta de respeto. Perdóname, te lo he advertido. Buenas noches a todos", dijo antes de cerrar su portátil.

Sus tertulianos 'rivales' Juanma Rodríguez y José Luis Sánchez, incluso, llegaron a pedir su despido: "Esto para mí es un cese fulminante". Pedrerol justificó su acción por su amor que le tiene al Sevilla: "Que le digan que no es sevillista es de los palos más gordos que le puedes dar a Cristóbal Soria".

Esto no quedó ahí ya que Rodríguez siguió hurgando en la herida en Twitter: "Esta noche en El chiringuito ha habido un señor que no quiero ni mencionar que ha dejado tirado a sus compañeros y a los telespectadores, que son sagrados. Espero que Pedrerol tome la decisión correcta y lo expulse del programa. Día triste".

El chiringuito aprovechó el plante de Soria para cebar los contenidos de cara al domingo. De hecho, Pedrerol llegó a confiar en Fermín, el encargado de las redes sociales, para que resolviera la "decisión gorda": "Piénsalo y el domingo me dices".