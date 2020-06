Yola Berrocal revela el tonteo secreto con Cristian Suescun antes de entrar en 'La casa fuerte' Ecoteuve.es 19/06/2020 - 12:29 0 Comentarios

El hijo de Maite Galdeano lo niega y asegura que su cuenta fue hackeada

Ya se sabía gracias a Sofía Suescun que su hermano Cristian, de adolescente, tenía como mitos eróticos a dos personas con las que ahora ha coincidido en La casa fuerte, Yola Berrocal y Leticia Sabater. Lo que se ha revelado ahora es que, además, Cristian Suescun habría pasado a la acción con una de ellas mientras tenía novia. Eso sí, el navarro lo ha negado afirmando que había sido hackeado y los mensajes no eran suyos.

Cristian Suescun ha protagonizado una gran pelea -que ha provaco las risas del resto de los concursantes- con su madre, Maite Galdeano.

Y es que ésta ha asegurado que a su vástago le gusta Yola Berrocal a pesar de tener pareja, pero él lo ha negado.

"¡Tú estás zumbada, si es un Gremlin!", vociferaba Cristian a la matriarca de los Galdeano-Suescun.

"Dijo que era la más guapa de las chicas, lo que pasa es que no quiere quedar mal, porque tiene novia", le ha asegurado la navarra a Juani.

Visiblemente cabreado, el concursante ha subido a su habitación para hacer la maleta y abandonar el reality. "Ayer a la noche, me dijo. '¿Tú crees que le gustaré a alguna?' Os lo juro por mi sangre", ha seguido contando Maite a sus compañeros.

Yola, enfadada por lo del Gremlin

Tras ver las imágenes donde el hermano de Sofía Suescun la llama "Gremlin", Yola se ha enfadado mucho con su compañero.

"Me has decepcionado un montón llamándome Gremlin, así que no me vuelvas a hablar, es una forma peyorativa de descalificarme y todo. Luego, cuando te estoy haciendo el masaje me dices: '¿Así haces todo?'. Luego es muy majo y está de buen rollo pero no", ha soltado la que fuera cantante de las Sex Bomb.

Ademas, la exsuperviviente ha desvelado que el tonteo entre ella y el de Pamplona comenzó antes del concurso, por Instagram. "Yo puse una foto, me puso un fuego y como no le conteste, me lo volvió a poner. Luego me puso que estaba guapa, y luego yo le puse en un debate que estaba muy coherente", desveló Yola Berrocal.

¿Cristian ha sido hackeado?

Sin embargo, Cristian se ha defendido alegando que él no sabía eso. "No era yo, se harían pasar por mí. Muchas veces, hackean cuentas", ha declarado, provocando las carcajadas del resto de concursantes.