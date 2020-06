Toñi Moreno, sobre sus problemas de siempre con el dinero: "Soy una manirrota" Ecoteuve.es 19/06/2020 - 11:57 | 16:07 - 19/06/20 0 Comentarios

La televisiva afirma en MTMad que está empezando a ahorrar ahora que ha dejado de facturar y con un bebé recién nacido

Toñi Moreno, presentadora de Mujeres y hombres, y todo un rostro habitual de Mediaset y Canal Sur, ha confesado en su canal de MTMad, más sincera que nunca, que desde siempre siempre ha arrastrado un problema: no saber ahorrar. La televisiva andaluza, que nació en una familia humilde y que tuvo que empezar a trabajar con solo 14 años, eso sí, admite que el confinamiento la ha hecho cambiar, por su recién nacida hija y la menor entrada de ingresos.

La conductora del dating show más longevo de Mediaset ha confesado primeramente que su mayor entretenimiento en la cuarentena ha sido "comprar, comprar y comprar. Me he liado a comprarle a la niña vestiditos".

Dicha confesión ha llevado a Toñi a reflexionar y admitir que es, en sus propias palabras, "una manirrota".

"Mi madre se debe haber echado las manos a la cabeza, porque ella siempre me dice 'ahorra, ahorra, ahorra', y mi abuelo Lorenzo se murió diciéndome que ahorrase", recordaba la gaditana ante la situación actual, de dificultades económicas para una gran parte de la ciudadanía.

"El dinero, siempre un problema"

Luego, ha ahondado aún más en su problema de ahorrar para un futuro: "El dinero siempre ha sido un problema. Mi madre, mi padre y mi familia siempre me han dicho que parece que tengo un agujero en la mano, porque no le doy valor al dinero".

Un problema, eso sí, al que parece haberle intentado poner fin durante el confinamiento, porque nunca es demasiado tarde para corregir comportamientos.

Toñi ha rememorado cómo a ella nunca le preocupó el dinero, al venir de una familia muy humilde: "Mi padre trabajaba en el campo, mi madre limpiaba, y yo empecé a trabajar con 14 años. En mi casa nunca ha sobrado el dinero, pero he sabido vivir así".

"No he sido previsora"

No obstante, Moreno admitió no ser previsora y que por haber podido vivir con poco, cuando ha entrado mucho dinero por su trabajo en televisión, también se lo ha gastado: "He tenido etapas en las que he podido ganar mucho dinero pero no he sido previsora, le arreglé la casa a mi madre, me cogí a mi familia y nos fuimos de vacaciones. Lo hemos disfrutado", aseguraba en su videoblog.

De un extremo a otro

El cambio, según comenta en su canal, le habría llegado a los 47 años, por su hija y la falta de ingresos por la crisis del coronavirus: "Ha coincidido con que no trabajo y tengo a Lola, y me ha dado vértigo porque ahora no soy yo sola. Soy muy extremista, y ahora me he vuelto súper huraña, y miro hasta el último euro que me gasto", declaraba Moreno, dando a entender que hay que ser más precavido con los ahorros ante la incertidumbre de qué es lo que puede pasar.