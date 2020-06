Oriana Marzoli e Iván González protagonizan su primer 'edredoning' y desvelan su postura sexual favorita Ecoteuve.es 19/06/2020 - 11:39 0 Comentarios

Los concursantes de 'La Casa Fuerte' dieron rienda suelta a la pasión

La relación de Oriana Marzoli e Iván González en La casa fuerte ha sido toda una montaña rusa en su primera semana de convivencia en el reality. La pareja protagonizó un fuerte enfrentamiento por el que decidieron poner punto y final a su romance. "Eres lamentable, poco hombre de mierda, cerdo. No te quiero ver en la vida", le llegó a decir la venezolana a su chico.

El enfado duró muy poco a ambos y decidieron solucionarlo de la forma más efectiva: con una reconciliación en la cama en la que saltaron todas las chispas. Oriana e Iván protagonizaron así el primer edredoning de la edición en un encuentro de alto voltaje dentro del saco de dormir en el que duermen los hasta ahora 'asaltantes'. Los gemidos y ruiditos de la joven fueron la comidilla del grupo durante la gala de este jueves conducida por Jorge Javier en Telecinco.

A la mañana siguiente, en una conversación entre varios concursantes, Leticia Sabater puso la mano en el fuego por que Oriana e Iván no habían hecho nada. "¿No notáis más relajadita a Oriana?", soltó entonces el andaluz sacando las risas cómplices de su novia. Fue entonces cuando la cantante de La Salchipapa quiso indagar un poco más y preguntó a ambos cual era su postura sexual favorita. "La del perrito", coincidió la pareja. "Pero hay que hacerla con el culo fuera, no puedes encorvar la espalda como un gato", explicó Marzoli.

Durante la gala, Jorge Javier preguntó a Iván por sus sentimientos hacia Oriana: "Ni yo mismo entiendo mi relación con ella, es una montaña rusa de sentimientos. Te levantas un día de una manera, te acuestas de otro... Cuando entré al reality no sentía nada por ella porque la conocía de cuatro días, para mi no significaba nada. No estoy enamorado pero estoy empezando a sentir algo por Oriana, cada día que pasa me gusta más", ha confesado.