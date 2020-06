Dulceida, contra Broncano: está decepcionada "por lo que dice de mí por detrás" Ecoteuve.es 19/06/2020 - 11:07 1 Comentario

La influencer y el humorista no se conocen, pero ella cree que habla mal a sus espaldas

La influencer Aida Domènech, más conocida como Dulceida, visitó Zapeando y reveló que David Broncano no le cae bien, a pesar de que no se conocen: "Lo vi una vez, pero no nos saludamos", explicó la jurado de Top Photo sobre el presentador de La Resistencia. Además, afirmó que no le gustaba lo que había dicho dicho de ella "por detrás".

Dulceida acudió al plató de Dani Mateo y compañía para hablar de su rol como jurado en Top Photo, el concurso de Neox presentado por Lorena Castell donde influencers luchan por conseguir las mejores fotos.

Lea también: La "sobrada" de Ander Herrera para confesar cuánto dinero tiene en La Resistencia: obliga a Broncano a sacar la calculadora

Pero la instagrammer también se atrevió a hablar -o, más bien, rajar- de otros televisivos. Al final de la entrevista, el espacio de La Sexta le dio a elegir entre dos preguntas de otros programas. Primero, pusieron un vídeo de Broncano haciendo la típica pregunta del dinero en La Resistencia. Y, después, una del Late late show with James Corden: "Dime una celebrity que te haya decepcionado".

La jurado de Top Photo eligió la segunda. "Pues mira, con todo mi cariño, Broncano. ¡Sí!". Dani Mateo le preguntó si su entrevista en La Resistencia fue incómoda, a lo que ella contestó que no había ido nunca.

"Él es idiota perdido", bromeó el colaborador de El Intermedio. "Pero, ¿dónde coincidisteis?". "Yo lo vi una vez en Los 40 Principales, pero ni nos saludamos ni nada. Pero es por cosas que he escuchado que ha dicho de mí. Yo tengo sentido del humor, pero él por detrás...", aclaró la televisiva. "A lo mejor me equivoco, y luego lo conozco y es mi mejor amigo", puntualizó. "Ahora, que no se enfade. Ahora va a ir a por mí".

Entonces, Dani Mateo intentó disculpar al humorista de Movistar+: "Conozco mucho a David. No hace nada por maldad, es sólo por la risa. Lo que pasa es que no conoce, y a veces se mete en unos charcos...". "Lo hace muy bien, a mí me gusta mucho", concluyó Dulceida, quitando hierro al asunto.