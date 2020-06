El día que Boris Izaguirre vio el pene a Bon Jovi en un baño: "Tiene una 'bratwurst' muy agradable" Ecoteuve.es 19/06/2020 - 11:00 0 Comentarios

El presentador desveló también que tuvo que explicar a Rosalía lo que era el 'cruising'

Boris Izaguirre fue el invitado sorpresa que llevó Quequé este jueves a La Resistencia. El presentador se comió el escenario nada más pisarlo y acabó su intervención en el late night de Movistar+ con gran parte del público pidiéndole a Broncano que incluya al venezolano en su plantel de colaboradores recurrentes.

El presentador de TVE comenzó recordando que había coincidido con David Broncano en un "fiestón" de Los 40 Principales en el que se vio obligado a explicar a Rosalía lo que significaba el 'cruising', término que la catalana desconocía por completo. "El cruising era una cosa que se hacía entre las personas homosexuales, sobre todo varones, y que era con mucha oscuridad, mucho árbol, mucha rama, mucha espina y mucho peligro y mucho desorden. Y sobre todo con esa sensación de prohibido y de que era una carga un poco apestosa. Yo nunca fui de cruising", empezó contando Boris Izaguirre al público presente en plató.

"Alguien le estaba explicando a Rosalía lo que era cruising, porque estábamos en el Florida Park del Retiro y el Retiro tenía un momento donde se hacía cruising, antes de que Pablo Alborán naciera y todo eso", aseguró irónico el también escritor desatando las risas de apuro de Broncano y Quequé.

"Pero de repente Rosalía oye lo del cruising y dice 'yo es que no sé lo que es cruising'. Y yo empecé a explicárselo y le dije: porque en este parque yo venía con mi entrenador por la mañana muy temprano y estaba haciendo cruising gente que ya llevaba toda la noche haciendo cruising", continuó insinuando sin que la artista entendiera lo que era. "Entonces cogió Brays Efe y le dijo: 'Pues chica yo tampoco lo entiendo mucho, yo nunca lo hice, pero en el Corte Inglés, entre los cereales y los arroces te podías comer una buena polla", concluyó Boris ante las carcajadas de todos.

Boris Izaguirre y el pene Bon Jovi

La cosa no quedó ahí y Boris confesó que le había visto el pene a Jon Bon Jovi y a Dwayne Johnson al coincidir con ellos en el baño en dos momentos diferentes de su vida. "Una vez estuve en Montecarlo, en Mónaco. Yo estaba orinando en mi sitio y vi entrar a Bon Jovi y se puso a mi lado. Y dije: Me voy a asomar, porque creo que esto es lícito. Voy a ver a Bon Jovi orinando y voy a ver como es todo y así soluciono esa duda que uno tiene de si la gente es completamente rubia", empezó diciendo.

"Bon Jovi fue encantador, me saludó e hizo una cosa divina: retrocedió un poco para atrás, para favorecer", aseguró Izaguirre. "¿Se echó para atrás en plan: 'Aquí la llevas señor?", preguntó atónito Broncano. "Me pareció ver como mucho vello y sospeché que podía no haber nada más y de repente ¡plaf!, apareció una bratwurst [salchicha] muy agradable", confesó Boris, que contó una anécdota similar en Cancún con Dwayne Jonson. "Eso no lo gobiernas, eso si lo sueltas, es como una manguera de bomberos y te puede dar en la cara", bromeó el humorista.

Y nosotros flipándolo con los baños de Atocha. #LaResistencia Los de Montecarlo y Cancún están a otro nivel. @Borisizaguirre @_Queque_ pic.twitter.com/AnBuhun64k — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) June 18, 2020

La impactante anécdota sexual de Boris Izaguirre

Boris Izaguirre concluyó su intervención en La Resistencia contando una anécdota sexual que vivió en el momento de más éxito de Crónicas Marcianas. "No sé si contarlo ahora, porque puede ser muy polémico. El principio de este siglo fue muy loco y yo pienso que he sido un superviviente. Fue una locura", contó el presentador haciendo alusión a las locas fiestas que rodeaban al mundo de la televisión.

"Había muchas fiestas locas y la gente consideraba que éramos muy locos. El hecho es que en otro baño de una manera loca un fan muy fan decidió hacer un Mónica Lewinski conmigo. Yo tuve que retroceder porque estaba casado. Era una persona interesante, la situación prometía, pero también era complicada. Lo más fuerte es que la persona...", interrumpió Boris dudando en si contarlo o no.

"La persona con la boca llena me dijo: 'Preséntame a Sardá", concluyó mientras Broncano y Quequé se llevaban las manos a la cabeza entre risas. "¿Te puedes creer que eso me ha pasado a mí y me han dicho: Preséntame a Broncano?", apostilló Quequé desatando más carcajadas en el programa.