Los papeles de Vicente Vallés: el vídeo que pone patas arriba toda la polémica de los hospitales

El periodista saca las indicaciones de Madrid, pero también Cataluña y Valencia

"Sanidad dijo lo que no había que hacer, pero no lo que sí se tenía que hacer"

La atención a los mayores en las residencias de ancianos durante los días más duros del coronavirus lleva días acaparando la actualidad informativa y, sobre todo, el rifirrafe político. Especialmente en la Comunidad de Madrid, donde se vive una dura confrontación entre la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

En el centro de la discusión están las directrices que desde el Gobierno regional se daba a los hospitales, saturados en esos días por el alto número de contagiados.

Vicente Vallés quiso repasar este jueves lo que decían esos documentos, pero no solo los de la Comunidad de Madrid. También los de otros territorios, como Cataluña o la Comunidad Valenciana. Durante tres minutos, el presentador de Antena 3 repasó varios informes, también del Ministerio de Sanidad y de algunas asociaciones de sanitarios.

"Los médicos se preparaban para tomar decisiones durísimas en base a quién se podía atender y a quién no, debido a la saturación de los hospitales", comenzó Vallés, que después desplegó los documentos que emitieron la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Cataluña y Comunidad Valenciana. Y todos iban en la misma línea.

"Aquellos eran los días que se contaban los muertos por centenares. Y en esas semanas terribles los hospitales alcanzaban su nivel máximo de saturación", recordó Vallés. A la vista del colapso, el Ministerio de Sanidad emitió un documento donde se decía que no se podía discriminar a ningún paciente. "Señalaba lo que no había que hacer, pero no decía lo que sí se tenía que hacer en los hospitales colapsados para que todos los pacientes fueran atendidos. Y hay que ponerse en la piel de un médico con dos pacientes que tuvieran que ingresar en la UCI y solo dispusiera de una plaza. ¿A quién tenían que elegir? Es una decisión terrible".

El análisis de Vallés continúa (ver vídeo siguiente) con una segunda parte en la que muestra dos protocolos elaborados por dos asociaciones de médicos en los que se explican los criterios que se siguieron. Ahí también se indicaba que se debía priorizar a los pacientes con más esperanza de vida. "Antena 3 Noticias ha pedido a los firmantes de estos documentos que nos lo explicaran y han denegado la explicación".