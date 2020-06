Juan Camus estalla contra Álex Casademunt ('OT') tras su gran rajada: "Si necesitas dinero, yo te lo mando" Ecoteuve.es 18/06/2020 - 19:20 0 Comentarios

El cantante de Fórmula Abierta llamó "fantasma" a su compañero de programa

Nueva polémica con OT1. Cuando parecían que las aguas estaban mansas entre los concursantes de la primera edición del talent, una nueva guerra se ha abierto entre dos de los participantes que hace casi veinte años entraron en la Academia más famosa de la televisión: Juan Camus y Álex Casademunt.

La enemistad entre ambos se ha puesto de manifiesto después de que el catalán rajara del cántabro en una entrevista para el programa Zippi Zapping de TevéCat. Según Casademunt, Juan Camus se ha inventado su exitosa vida en Londres en un montaje que habría destripado Javián cuando fue a visitarle a la capital británica.

"Cuando habla parece que sea el Trump londinense (...) y a Javián no le enseñó ni la casa, ni su lugar de trabajo ni los coches que decía tener (...) Con todos mis respetos, es un fantasma, y con todas las letras lo digo", dijo en unas duras declaraciones Álex explicando que Juan llegó a pagarle un hotel a Javián para que no estuviera en su casa.

"Nos ha ensuciado a todos cuando ha criticado a todo el mundo (...) ha ido contra gente como Tinet Rubira, que han hecho que el engranaje de la televisión funcione (...) y luego pretende que se le perdone. Pues no, fantasma", insistió Casademunt en unas declaraciones a las que no ha tardado en responder Camus.

Juan Camus estalla contra Álex Casademunt

A través de varias historias de Instagram, Camus ha entrado a responder a su excompañero de Academia: "Me parece muy triste ver tu entrevista en televisión, que se ha publicado hoy y, que después de tantos años, vengas ahora a insultarme públicamente sin venir a cuento", ha empezado diciendo.

"Es la segunda vez que lo haces públicamente y esta vez te respondo muy educadamente. Si necesitas dinero y no tiene suficiente con los royalties de Mi música es tu voz que, muy generosamente te cedimos Naím y yo y, que todavía sigues cobrando, no te preocupes que yo te lo mando pero no tienes porque insultar", le reprochó el cantante.

"A Javián le pague un hotel porque me estaban reformando mi casa, venía con su mujer y quería que estuvieran cómodos y tuvieran su intimidad. Gracias a Dios me van muy bien las cosas y no me tengo que inventar nada porque, entre otras cosas, ser licenciado en empresariales me ha sido de una gran ayuda. Por cierto, tienes que escuchar mi último single: karma", concluye dolido el artista.