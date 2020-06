Anabel Pantoja abandona 'Sálvame' hecha una furia: "Me voy porque no aporto nada" Ecoteuve.es 18/06/2020 - 18:47 0 Comentarios

La tertuliana se enfrenta en directo a María Patiño y Kiko Hernández

Después de la pizarra de los siete pecados capitales y el polémico cajón de los secretos, Sálvame ha encontrado un nuevo juego con el que poner a sus colaboradores contra las cuerdas: el Yo nunca. Desde el pasado viernes, el programa lanza preguntas a los tertulianos relacionadas con algunos de ellos y tienen que mojarse con aspectos de lo más controvertidos.

Este jueves, el espacio preguntó a los colaboradores si en alguna ocasión habían criticado a alguno de los presentadores y al final se desencadenó una gran bronca entre ellos. Anabel Pantoja se quejó de que no le dieran el turno de palabra y Patiño le echó en cara que algunas veces desconectara del debate cuando se habla de temas que no controla, lo que no sentó nada bien a la sobrina de la tonadillera.

Lea también: Rafa Mora se va de Sálvame llorando: "Me da rabia haber caído en la trampa de Kiko Jiménez"

"A veces veo poca humildad en personas como tú que estáis empezando", recriminó Patiño. "Yo pregunto mucho", defendió Pantoja, que era cuestionada también por Kiko Hernández. "Desconectas y te pones en modo Instagram con el móvil", la contradecía Kiko Hernández provocando que Anabel estallase.

Anabel Pantoja abandona Sálvame hecha una furia

"A mí también me dan mucho coraje actitudes que tienen cada uno pero por compañerismo me adapto y no entiendo esta crítica, intento aportar y se quejan de que no pregunto, la semana que viene será a ver cómo mantengo relaciones sexuales ¡Es lo único que falta!", lamentó la colaboradora, que recibía más críticas por parte de Kiko Hernández.

La situación llegó a tal punto que, tras una alusión a su padre, Anabel se puso en pie para abandonar enfadada el plató de Telecinco. "Me voy porque no aporto nada", soltó mientras salía del estudio. Fue entonces cuando Patiño le pedía que parara el victimismo. "Aquí venimos todos con nuestros problemas y a quien no le guste, que se vaya a casa. Basta ya de tonterías ¡Estoy harta!", le reprochó la presentadora de Socialité.