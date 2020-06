"No son verdad": Risto vuelve a atizar al Gobierno por la cifra oficial de muertos por coronavirus Ecoteuve.es 18/06/2020 - 17:33 0 Comentarios

El presentador se pregunta si el "ocultar" los datos reales forma parte de una "campaña publicitaria"

"43.000 fallecidos. 43.000. No 27 ni 28.000 como nos ha dicho el Ministerio de Sanidad. 43.000". Risto Mejide ha empezado su programa este miércoles atacando de nuevo al Gobierno por tener congeladas las cifras de muertes por coronavirus en España desde hace once días.

"Esos datos no son verdad", ha dicho el presentador que lanzaba al aire las siguientes preguntas: "¿Cuál es la causa? ¿Por qué no nos dan esa cifra? ¿Por qué no actualizan esa información? ¿Por qué no nos dicen la verdad?"

"Igual resulta que ocultar los datos se ha convertido en nuestra única campaña publicitaria", ha asegurado visiblemente molesto a cuenta del experimento con los alemanes en Baleares.

Minutos más tarde, Risto volvía a retomar el tema de la cifra de fallecidos haciendo hincapié en el vaivén que se produjo el 25 de mayo cuando se contabilizaron 26.834 muertos por los 28.752 del día anterior. "Milagrosamente bajó. En fin, no sabemos si la gente resucitó".

"Son muertos, son familias que lloran a sus muertos y no tenemos una cifra real", ha proseguido Mejide mientras Marta Flich hacía un repaso a los datos de varias instituciones. "La gente que ha perdido un familiar merece que esos datos sean fiables. Es un cachondeo que se están dando datos diferentes, es inadmisible".