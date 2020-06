"Pone cachondo a cualquiera": la suculenta oferta de Mediaset a Jesulín para ir a 'Supervivientes' Ecoteuve.es 16:48 - 18/06/2020 0 Comentarios

El torero es entrevistado por Manolo Molés en el programa 'Mano a mano', ende la televisión manchega

Jesulín de Ubrique ha concedido una entrevista a Manolo Molés en el programa Mano a mano de Castilla La Mancha, después de un tiempo alejados de los platós de televisión. Durante la charla, el torero ha asegurado que su nombre es uno de los que siempre están sobre la mesa de Mediaset para Supervivientes.

"Yo no he ido porque he pedido para no ir. Me han ofrecido cantidades que pone cachondo a cualquiera. Hay cosas que me apetece hacer y pido, pongo mi caché, y otras que pido para decir que no", contó el exmarido de Belén Esteban.

Jesulín, por lo tanto, rechaza ir a Honduras pese a que el dinero le vendría muy bien para mantener Ambiciones. "Yo compré la finca de novillero; de becerrista me compré un coche y una furgoneta y al año siguiente tuve una ruina muy gorda. Lo perdí todo", dijo. "He tenido cojones para ganarlo y ahora voy a tener cojones para mantenerlo".

Hace unos años, Jesulín ya confesó a Sonia Ferrer que Telecinco le tanteó para sus dos realities estrella, Supervivientes y GH VIP. "No he ido porque primero no me veo y segundo hay cierta prensa y cierta cadena que están crucificados", dijo.

En otro orden de cosas, el torero relató una anécdota con el papa Juan Pablo II en una audiencia que tuvo con él: "Nunca había visto a una persona con una mirada de tanta bondad, a una persona hablando de manera tan dulce".