La pulla de Sonsoles Ónega que ha descolocado a Isabel Díaz Ayuso con en plena entrevista

La presidenta madrileña, entrevistada en 'Ya es mediodía': "Benditos los ojos"

"Benditos los ojos, presidenta. Las ganas que tenía yo de verla en este programa". Así ha comenzado la entrevista que Sonsoles Ónega ha hecho Isabel Díaz Ayuso en Telecinco. "Nos ha costado un montón que venga a Ya es mediodía", ha confesado la presentadora.

Sonsoles Ónega ha hecho varias preguntas a Díaz Ayuso sobre la gestión del coronavirus, especialmente en lo referente a las residencias de ancianos, y también sobre las tensiones que se vive dentro de su Gobierno de coalición con Ciudadanos.

Ayuso ha defendido su gestión -"hemos peleado por cada vida"- y ha criticado que la oposición se cebe con ella. "A mí me han llamado todo tipo de cosas, me han faltado al respeto, han insinuado todo tipo de barbaridades contra mí y yo no hago lo mismo, no somos todos igual", ha lamentado. "Son barbaridades que para una persona que ha estado afrontando esta epidemia desde dentro son realmente duras".

Sonsoles Ónega: "A ver si me va a contar un borrador y luego se lía..."

Por otra parte, Ayuso ha explicado que este viernes dará a conocer el plan de la Comunidad de Madrid para la nueva normalidad que arranca el lunes, cuando haya decaído el estado de alarma. Y ahí es donde se ha producido uno de los momentos más jugosos.

"Adelánteme algo", le ha pedido Sonsoles Ónega. La presidenta, sin embargo, ha preferido esperar a reunirse esta tarde con el alcalde de Madrid para hacerlo público mañana de manera oficial. "Sí, porque a ver si me va a contar un borrador y luego se lía...", ha espetado Sonsoles Ónega, una pulla que enlaza con la polémica que hubo hace unos días por un protocolo para actuar en las residencias de ancianos que la Comunidad de Madrid dijo que era un borrador.

"Ya sabe que con los borradores de la Comunidad de Madrid siempre hay lío", ha añadido la presentadora. "En cualquier sitio", se ha defendido Ayuso. "Sí, sí", se ha escuchado a Ónega. La presidenta ha continuado: "Los borradores o el extravío de documentos le puede ocurrir a cualquier administración, sobre todo en tiempos de Covid que la gente trabaja a distancia".