Yola Berrocal se saca los pechos en plena bronca con Oriana y la deja callada: "¿Que me tape? ¡Pues toma!"

La concursante de 'La Casa Fuerte' reivindica su libertad para enseñar su cuerpo

Yola Berrocal ha empezado su andadura en La Casa Fuerte demostrando no tener ningún complejo ante las cámaras. La actriz y cantante sorprendió a todos hace unos días con un desnudo integral mientras se duchaba en el jardín de la villa y este miércoles decidió sacarse los pechos para callar a Oriana mientras mantenían una fuerte discusión.

Todo comenzó cuando la venezolana entró en la casa de los residentes para llevarse un refresco de naranja. Fani no dudó en compartir su mosqueo con Yola Berrocal, que decidió plantarle cara a Oriana explicándole que esa era la última botella que les quedaba. En ese momento, se desató entre las concursantes una gran pelea que iba subiendo cada vez más el tono.

"Siempre estás metida donde no te llaman, en todos los embolados tienes que estar cuando no te enteras de nada. Quieres llamar la atención cuando no te enteras de nada. Ella está volando en su mundo. Es que ahora Yola es la manager de Fani, porque solo tiene algo cuando habla de otra persona. Si vas a hablar, entérate de la mitad, porque parece boba", decía con dureza la extronista.

Yola enseña los pechos a Oriana para dejarla callada

"He intentado ver lo bueno que tiene Oriana porque tiene cosas buenas pero con la actitud que tiene conmigo al final me la pela. No me gusta la soberbia ni su egocentrismo", replicó Berrocal antes de que la joven intentara dejarla en ridículo diciéndole que se tapara porque se le iban a ver los pezones. "¿Me dices que me tape? ¡Pues toma! A mi nadie me dice que me tape", reivindicó la concursante levantando el aplauso de Leticia Sabater.

Yola decidió entonces quitarse por completo la parte de arriba del bikini y dejar sus pechos a la vista para callarle la boca a Marzoli. "Lo siento por los chicos que tienen novia", dijo la artista en una absurda justificación. "Se cree que está fuckeando con esas bolas", dijo más tarde Oriana en un nuevo ataque a su compañera.