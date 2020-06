El desliz de Josep Pedrerol en 'El Chiringuito': ¿ha confirmado que es del Barça? Ecoteuve.es 18/06/2020 - 13:30 0 Comentarios

Los espectadores destacan un supuesto lapsus del presentador de Mega

Josep Pedrerol siempre ha jugado al despiste con sus sentimientos futbolísticos. De un modo u otro, al presentador de El Chiringuito de Jugones le han acusado de ser del Madrid y del Barça a partes iguales. Este miércoles, los espectadores no pasaron por alto que en un desliz, el periodista, ha podido desvelar al fin cuales son sus colores como aficionado.

"Que el Barça es superior al Leganés lo sabemos todos. El Leganés es colista. Pues no hace falta que el árbitro pite un penalti que no es, digo yo... Messi lo entenderá", empezó analizando Pedrerol en alusión al encuentro ligueron que disputaron culés y pepineros el pasado martes en el Camp Nou. "El Barça habría ganado igual", insistió el presentador.

"Pitar un penalti que no es al Barça no le hace falta", aseguró Josep antes de que el subconsciente le haya podido jugar una mala pasada. "No hace falta que el árbitro nos haga favores", dijo utilizando la primera persona. Enseguida, el catalán rectificó, pero su "lapsus culé" ya corría como la pólvora en las redes sociales con comentarios a los que se sumó la propia cuenta de El Chiringuito en Twitter.

??"No hace falta que el ÁRBITRO NOS HAGA FAVORES".??



????????El LAPSUS MÁS CULÉ de @jpedrerol que SE HARÁ VIRAL pic.twitter.com/LUTIt4BSPD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 16, 2020

¿Es realmente culé Josep Pedrerol?

Desde hace muchos años, hay una gran masa de espectadores que han concluido que Pedrerol es del Real Madrid por la forma en la que suele mojarse en los temas más polémicos de la tertulia deportiva. Pero lo cierto es que, cada vez que el catalán se ha mojado, ha sido para inclinarse por el Fútbol Club Barcelona.

Aunque muchos creen que lo hace para despistar, y así moverse de forma más cómoda profesionalmente, Pedrerol confesó en 2016 su sentimiento blaugrana mientras se sometía a un Tetuliómetro 2.0 en el que respondió a cuestiones de lo más polémicas. El gran momento llegó en la pregunta número 10: "¿Serías capaz de decir de qué equipo eres?". El presentador, pensativo, respondió: "Del Barça".

Su respuesta provocó silencio y alguna que otra sonrisa cómplice por parte de los tertulianos del programa. No obstante, Pedrerol afirmó que prefería a Cristiano que a Messi "porque representa los valores del esfuerzo que yo predico".