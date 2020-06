Itziar Castro se entera por Twitter que sufre una lipedema y desvela que tiene que pasar por quirófano Ecoteuve.es 13:29 - 18/06/2020 0 Comentarios

Un usuario puso en alerta a la actriz de 'Vis a vis' tras una fotografía de un reto

Itziar Castro se ha enterado a través de las redes sociales que sufre lipedema, una enfermedad por la que tendrá que pasar por el quirófano. Todo fue a raíz del reto al que se unió la actriz de Vis a vis que consistía en recrear obras de arte desde casa.

Uno de sus seguidores dio la voz de alarma al ver la imagen en la que Itziar se metió en la piel como musa de Botero: "Esto que padeces se llama lipedema. Es una enfermedad inflamatoria debido a la acumulación de grasa que colapsa el sistema linfático y produce un linfedema añadido. Existe dolor y sensibilidad, así como la tendencia a moretones".

Tras este mensaje, la intérprete consultó a los médicos para salir de dudas y, efectivamente, la diagnosticaron esta enfermedad que, según ha explicado la propia Itziar "afecta al 11% de las mujeres" y que pese a no ser grave le afectó durante una grabación.

"En un rodaje de un capítulo de Vis a Vis tuve que parar porque se me hincharon las piernas y me dolían, tuve que ir a urgencias, allí me dijeron que era una infección y me mandaron antibióticos. Pero ahora sé que era lipedema, que provoca este tipo de infecciones y puede llegar a afectar al sistema linfático y a empeorarlo", ha relatado.