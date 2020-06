'Tu cara me suena' cruza de nuevo el charco: Estados Unidos emitirá una nueva edición del talent a través de Univisión Ecoteuve.es 18/06/2020 - 13:02 0 Comentarios

El programa de imitaciones de Antena 3 continúa con su éxito internacional

Tu cara me suena se estrenó en el 2011 en España donde lleva ocho temporadas en antena. Durante este tiempo, ha sido exportado a 41 países de Europa, América, Asia y Oriente Medio. Ahora, el formato logra un nuevo hito después de que Univisión haya encargado una nueva edición del talent para su emisión en Estados Unidos.

El programa cruza de nuevo el charco después de que en 2013 se estrenara la primera edición de Tu cara me suena en suelo norteamericano bajo el título de Sing your face off. ABC fue la cadena de emitir el concurso en una entrega en la que participaron solo cinco famosos, entre ellos, el reconocido actor Jon Lovitz y la actriz y cantante China Anne McClain.

Esta vez, tal y como se intuye en un tuit publicado por Tinet Rubira, director de Gestmusic, el talent se lanzará bajo el título Your face sounds familiar, marca internacional con la que el talent ha aterrizado en países como Países Bajos, Grecia o Reino Unido, entre tantos otros.

Tu cara me suena, producido por Atresmedia TV en colaboración con Gestmusic Endemol, se ha convertido en el talent show que más temporadas ha emitido de forma ininterrumpida por sus grandes resultados de audiencia con una media de 3 millones de espectadores y un 20,5% de cuota de pantalla en sus siete ediciones en Antena 3, afianzándose como uno de los talents shows con más éxito de nuestro país.

En la actual temporada en España, el talent show obtuvo su mejor estreno desde la temporada de 2016, siendo líder de audiencia con un 22,6% de share y 3.183.000 espectadores. En redes sociales, #TCMS es líder indiscutible frente a sus rivales, consiguiendo ser TT nacional y mundial.

Un talent show de éxito internacional

Tu cara me suena ha sido exportado a 41 países como Albania, Argentina, Brasil, China, Costa Rica, Estonia, Francia, Georgia, Italia, Lituania, Mongolia, Filipinas, Polonia, Portugal, Tailandia, Turquía, Reino Unido, Ucrania, Estados Unidos o Vietnam, entre otros.

La versión con famosos del formato ha cosechado grandes éxitos de audiencia en numerosos países, contando en prácticamente todos ellos con varias ediciones del programa como es el caso de Rumanía que lleva diez ediciones emitidas, Polonia e Italia con seis, o cinco ediciones en China. Este último país congrega frente al televisor a 500 millones de espectadores.