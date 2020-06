El polémico regreso de Rocío Carrasco a la televisión: críticas en su debut en 'Lazos de Sangre' Ecoteuve.es 18/06/2020 - 10:51 0 Comentarios

La hija de Rocío Jurado despertó el rechazo de una parte de la audiencia

TVE acaparó este miércoles todas las miradas al acoger uno de los momentos televisivos con más morbo de la temporada: la vuelta a los platós de Rocío Carrasco después de cuatro años alejada de los medios. Este regreso cobraba aun más importancia después del meteórico paso de su hija Rocío Flores por Supervivientes 2020, donde logró una gran tercera posición.

Lazos de sangre aprovechó este 'hito' y le dio cierto empaque al hacer que Rocío Carrasco hiciera su entrada más tarde que el resto de colaboradores que acudieron al programa para analizar la figura de Carmen Sevilla. En un momento dado, Boris Izaguirre abandonó el set para dar la bienvenida a la hija de Rocío Carrasco: "Permítanme que traiga a alguien muy especial, a quien Carmen Sevilla arropó en su momento más duro hace 14 años cuando murió su madre", empezó diciendo.

"Qué espectacular estás, qué bella. Esta es tu incorporación y tu regreso a la televisión cuatro años después", recordó el presentador dándole paso. "Estoy encantada de volver a TVE, la primera televisión en la que trabajé. Es casa para mí", declaró antes de que le pusieran las imágenes en las que Carmen Sevilla la consolaba en el entierro de su madre. "Carmen me dijo unas palabras muy tiernas, pero las imágenes son muy duras para mí. Durísimas. Carmen se acercó y me dijo 'se nos ha ido muy pronto, pero contigo estaré siempre'. ¡Empezamos bien el programa y sin poder tocarnos!. Hace tiempo que comprendí que sí, que mi madre estará siempre conmigo", dijo emocionada la tertuliana.

Críticas a Rocío Carrasco en su debut en La 1

Boris Izaguirre siguió tirando del hilo y le preguntó por aquel duro día: "En ese momento no entiendes nada y no hay nada que te reconforte. A lo largo de los años hay cosas que se te quedan y cosas que no. Esa sí se me quedó. Vas pensando y lo que me dijo tenía toda la razón del mundo", explicó Rocío Carrasco, que se incorporó a una tertulia en la que soltó algunos comentarios sobre el papel de su madre en su vida que despertaron algunas críticas en redes sociales.

"Mi madre no era diva en casa. Nada, te la veías haciendo lentejas cuando llegabas. Estaban buenísimas, cocinaba muy bien. Le hubiese encantado estar en MasterChef Celebrity. Siempre la tengo presente, por cada cosa que me pasa o pienso, por un refrán que digo, me estoy volviendo refranera... Me parezco a ella en muchas cosas, no en todo... La voz no me ha tocado, por ejemplo. Sí en cómo comportarme escénicamente", confesó Carrasco.

Enseguida, muchos espectadores tildaron de 'hipócrita' a la colaboradora por hablar de la importancia del papel maternal después de que ella no haya sido capaz de reconducir su relación con sus hijos. Además, muchos criticaron al programa por darle tanto protagonismo a Rocío Carrasco y Rocío Jurado en una noche en la que se pretendía homenajear a Carmen Sevilla.

