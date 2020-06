"Ha sido una decisión difícil": Josep Pedrerol pierde a uno de sus reporteros 'estrella' en 'El chiringuito' Ecoteuve.es 17/06/2020 - 19:01 0 Comentarios

José Álvarez se ganó la popularidad al cubrir el posible regreso de Neymar al Barça del PSG

El chiringuito de Josep Pedrerol, que regresó a la parrilla de Mega los domingos después de que el fútbol profesional se retomara tras la emergencia sanitaria por el coronavirus, sufre una inesperada baja de unos de sus habituales rostros.

Se trata del reportero José Álvarez, encargado de cubrir la actualidad del F.C. Barcelona. El periodista se hizo muy popular el año pasado por seguir de cerca el posible fichaje de Neymar por el conjunto azulgrana desde París, algo que finalmente no ocurrió.

"He acabado mi etapa en El chiringuito. Ha sido una decisión difícil. He pasado cuatro años maravillosos y estaré siempre agradecido a Pedrerol que me dio esta oportunidad", escribe en un tuit Álvarez.

"Ha sido un placer compartir este tiempo cin grandes compañeros y mejores personas. Una etapa única sin duda", termina diciendo el periodista.