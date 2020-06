Las imágenes nunca vistas de ABBA: el documental que revela todos sus secretos Ecoteuve.es 17/06/2020 - 17:27 0 Comentarios

DMAX celebra el Día de la música con programación especial el 21 y 28 de junio

DMAX celebrará el Día de la Música con una sesión doble para las noches del domingo 21 y 28 de junio. Un homenaje encabezado por dos de las bandas más icónicas de la historia que también han dado las gracias a la música con sus canciones: ABBA y Queen.

Así, el 21 de junio desde las 22.00 los espectadores bailarán junto a uno de los grupos suecos más famosos gracias al estreno de ABBA, grandes éxitos en donde durante una hora conoceremos cómo fue el desarrollo personal y profesional de los miembros de esta famosa banda de música que marcó a varias generaciones en todo el mundo, además de descubrir algunas anécdotas inéditas de los componentes del grupo. Una semana después, los británicos Queen volverán a reinar en DMAX con una noche especial en torno a la mítica banda que culminará con el estreno de Queen y Adam Lambert-The show must go on, un documental que cuenta la historia de cómo Queen y el cantante estadounidense acabaron uniéndose para realizar juntos una gira mundial en el año 2014.

ABBA, grandes éxitos: 21 de junio en DMAX

El grupo sueco ABBA transformó la música pop. Este documental profundiza en el proceso de desarrollo personal y profesional de los miembros de la icónica banda mediante un exhaustivo análisis de tres de sus mayores éxitos: 'Mamma mía', 'Dancing Queen' y 'The winner takes it all'. Un viaje en el que descubriremos lo que sucedía dentro del estudio de grabación, qué y quién inspiraron sus canciones y la influencia que el contexto social y cultural de la época tuvo en su discografía.

A lo largo del documental, acompañaremos al grupo en su evolución desde el estilo de música más tradicional de los inicios hasta la culminación del sonido característico e inconfundible de las canciones de ABBA. ¿Cómo alcanzaron la perfección del sonido ABBA con 'Mamma mia'? ¿cómo lograron crecer hasta convertirse en un grupo de música famoso a nivel internacional? ¿cómo crearon una de las canciones más recordadas de todos los tiempos: 'Dancing queen'? ¿qué ocurría en las vidas personales de los miembros del grupo cuando compusieron 'The Winner Takes It All'?

A través tres de los mayores éxitos que marcaron las diferentes etapas del grupo, conoceremos historias inéditas del equipo que acompañaba al famoso cuarteto reveladas por el guitarrista y el batería, el encargado de mezclar las canciones en el estudio y el diseñador de vestuario que les dio su aspecto tan característico. Además, el documental incluye material filmado dentro del estudio mientras grababan 'Dancing Queen', y que nos descubre un verso que nunca llegó a formar parte de la versión final del tema. Gracias a grabaciones de audio exclusivas, el público también descubrirá historias nunca antes contadas como la de Agnetha, quien no pudo evitar llorar al leer por primera vez la letra de 'The Winner Takes It All'.

El documental también cuenta con la participación de expertos de la industria musical, amigos y el biógrafo de la banda para guiar a los espectadores a través de la increíble historia de ABBA.

Freddie Mercury: The Great Pretender

Freddie Mercury es, por su estilo y por su talento, uno de los personajes más carismáticos, complejos y fascinantes de la historia de la música a nivel mundial. Sin embargo, siempre quiso mantener su vida personal lejos de los focos y apenas se conocen los detalles más íntimos de su carrera en solitario. El documental 'Freddie Mercury: The Great Pretender', ganador de un Emmy, nos descubre a la persona oculta tras uno de los mayores artistas de los últimos tiempos.

Dirigido por el actor, cómico y escritor británico Rhys Thomas, este documental pone el foco por primera vez en la carrera de Mercury en solitario. La historia de Queen ha sido relatada en numerosos documentales y especiales, pero la carismática figura de su vocalista aún escondía

muchos secretos. Esta producción recoge imágenes desconocidas y testimonios de Brian May y Roger Taylor y el mánager de Queen, Jim Beach, quienes ayudarán a descubrir al Freddie cercano, sencillo y celoso de su privacidad tan distinto al excéntrico personaje que el cantante mostraba en público. Además, este programa también mostrará algunas imágenes históricas como las colaboraciones de Freddiecon Rod Steward, Michael Jackson y The Royal Ballet de Londres.

'Queen: Days of our lives': domingo 28 de junio

Este documental de dos horas está considerado el documento definitivo sobre la mítica banda británica que disecciona cada uno de sus discos, mostrando el proceso creativo y la situación del grupo en cada paso de su carrera musical. Himnos universales de la banda como 'Bohemian Rhapsody' y 'Under Pressure' volverán a sonar en la pantalla de DMAX durante el segundo día de celebración del Día de la Música.

Dirigido por Matt O'Casey, documentalista británico especializado en música, 'Queen: Days of Our Lives' traslada al público a los tiempos en los que un joven Freddie Mercury deseaba unirse a la antigua banda de Brian May y Roger Taylor para poder cumplir su sueño de convertirse en una leyenda de la música.

Imágenes de archivo procedentes de actuaciones que han pasado a la historia como la del debut de la banda en el programa de TV británico 'Top of the Pops', su concierto de Hyde Park en 1976 y el mítico concierto de Wembley en 1986; entrevistas de televisión y grabaciones caseras del artista y del resto de integrantes de Queen, conforman esta producción que ofrece una retrospectiva única de los momentos más importantes de la banda, sus excesos, sus polémicas, sus problemas con la prensa británica y el modo en el que cada uno asimiló el éxito.

La actuación final del Día de la Música en DMAX está protagonizada por el estreno del programa documental 'Queen y Adam Lambert: The show must go on'. Un largometraje que muestra cómo Queen, en el año 2018, logró lo que parecía imposible: una película de éxito en todo el mundo ganadora de varios premios Oscar y una gira mundial con entradas agotadas casi treinta años después de la pérdida de su carismático vocalista, Freddie Mercury.

'Queen y Adam Lambert: The show must go on' comienza trasladándonos al concierto tributo a Freddie Mercury en 1992, un momento en el que los miembros de Queen Brian May y Roger Taylor trataban de asimilar la muerte de Freddie mientras buscaban una nueva dirección musical. Continuar sin Freddie era impensable, de la misma manera que lo era permitir que Queen y su música se desvanecieran.

Unos años más tarde, un joven cantante que parecía destinado a protagonizar una exitosa carrera en el teatro musical tomó la decisión de participar en el concurso American Idol. En poco tiempo, Adam Lambert se convirtió en uno de los concursantes más populares y memorables que han pasado en el exitoso programa de talentos estadounidense en donde, semana tras semana, demostró sus extraordinarias dotes vocales y su don innato para el espectáculo. Su increíble interpretación del tema 'Whole Lotta Love' de Led Zeppelin le llevó

directo a la final del concurso, lo que le permitió cantar junto a Brian May y Roger Taylor la icónica canción de Queen 'We are the Champions'. La química y conexión en el escenario fue tal, que en ese momento decidieron invitar a Adam para protagonizar con ellos la actuación final en la gala de los MTV Europe Music Awards en 2011. Desde entonces, han continuado trabajando juntos.

En este documental conoceremos la historia de cómo Adam aceptó el reto de seguir los pasos del gran Freddie Mercury y cómo ha trabajo duramente para ganarse la confianza y el respeto de los fans más fieles de Queen, y también descubriremos cómo Brian y Roger se han adaptado a las nuevas dinámicas de la banda.