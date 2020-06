"Un saludo a Rosa Melano": Pedrerol se mofa de Lobo Carrasco tras ser troleado en Instagram Ecoteuve.es 17/06/2020 - 14:25 0 Comentarios

El colaborador de 'El Chiringuito', víctima de una de las bromas del momento

Una broma tan infantil como graciosa se ha convertido en tendencia en las redes sociales. Todo se desencadenó hace una semana, cuando un alumno o alumna de la Universidad de Salamanca envió una pregunta relacionada con la selectividad en una conferencia telemática para informar de la EBAU de 2020.

En la charla participaron varios cargos de la universidad y uno de ellos recogió la duda de una ce sus alumnas, supuestamente llamada "Rosa Melano". El momento se hizo viral por el cómico juego de palabras que se pretende hacer con ese inventado nombre (rózame el ano) y durante los últimos días ha tenido otras víctimas mediáticas, como el Kun Agüero o Lobo Carrasco, colaborador de El Chiringuito de Jugones.

Lea también: El alcalde Almeida, ¿nuevo tertuliano de Pedrerol? La invitación, en La Sexta Noche

Durante un directo de Instagram, uno de sus seguidores le pidió que mandara "un saludo a Rosa Melano", deseo que Carrasco no dudó en cumplir sin caer en la cuenta de que estaba siendo troleado. Pedrerol recogió las imágenes en su programa y no pudieron evitar reírse tras ver de nuevo el desternillante momento. "¿Qué voy a hacer si me gusta leer?", dijo el exfutbolista ante las risas de sus compañeros. "Has estado muy educado, muy bien", dijo el presentador en tono burlón.