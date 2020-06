Oriana Marzoli podría estar embarazada de Iván en 'La Casa Fuerte': "No me baja la regla" Ecoteuve.es 17/06/2020 - 13:46 0 Comentarios

La venezolana ha mostrado su preocupación en el reality de Telecinco

Oriana Marzoli ha entrado en La Casa Fuerte dispuesta a ser siempre el centro de atención del reality de Telecinco. Después de su nefasta imagen en Supervivientes y GH VIP, donde abandonó a las pocas horas de arrancar el concurso, la venezolana lo está dando todo y ha protagonizado ya fuertes broncas con Fani y Macarena, la novia de Rafa Mora.

Además, la joven vendió como aliciente en la gala inaugural del programa que había iniciado una relación amorosa con Iván pocos días antes de dar comienzo la convivencia. Ambos confesaron haber tenido sexo ante un Jorge Javier que les comunicó que también serían pareja dentro del reality. Durante estos días, Oriana e Iván han tenido varias idas y venidas que han acabado con un inesperado bombazo: la extronista ha hecho saltar las alarmas al confesar que teme estar embarazada de su compañero.

Entre bromas, Yola Berrocal decidió leer las líneas de la mano de Iván para intentar vislumbrar su futuro. Fue entonces cuando la actriz aseguró que ambos saldrían separados del programa, pero que tendrían broncas y reconciliaciones constantes durante su estancia en la casa. Además, Yola auguró que Iván iba a ser padre de dos gemelos que se gestarían dentro de la villa en la que residen. "Aquí se va a quedar embarazada", dijo convencida Berrocal ante la preocupación de su compañero.

Minutos después, sin tener ni idea de los vaticinios de Yola, Oriana Marzoli soltó una bomba en la casa que dejó a todos boquiabiertos. "Pues a mí no me ha bajado la regla, no es coña", explicó la venezolana ante todos sus compañeros. "¿Te bajará ahora no? Bueno, ya veremos...", comentó "rayado" Iván ante las risas de Oriana.

¿Está Oriana embarazada de Iván González?

"Mira, el que hace cinco minutos decía que si tuviese un hijo lo tendría sin problemas", respondió Oriana irónica. "Aquí no se puede tener nada (...) el niño saldría medio loco escuchando gritos todo el día", replicó el joven.

Oriana Marzoli confesó más tarde en uno de los totales a cámara que por ahora no se ve "teniendo un hijo, ni con él ni con nadie". "Primero tenemos que ver si salimos juntos del reality", advirtió la joven, que tampoco descartó tener un hijo con Iván en el futuro si la relación prosperase fuera de la casa.