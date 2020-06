Maite Galdeano y Labrador se besan en 'La Casa Fuerte': "Voy a dejarme llevar" Ecoteuve.es 17/06/2020 - 11:28 0 Comentarios

La navarra y el extronista viven un intenso acercamiento en el reality

Maite Galdeano sigue regalando momentazos dentro de La Casa Fuerte. La navarra llegó al reality veraniego de Telecinco asegurando estar abierta al amor y en apenas unos días ya ha echado el ojo a uno de sus compañeros: José Labrador, con quien ha protagonizado una romántica cena que acabó de la forma más inesperada.

Al ver la ilusión que la navarra estaba empezando a tener por el participante de Gandía Shore, el resto de concursantes retó a ambos a un duelo de miradas. Tras unos segundos, fue Labrador el que terminó apartando la vista sonrojado. "Yo esto pensaba que nunca me iba a pasar en la casa, voy a dejarme llevar, que fluya y a ver que pasa. Estoy muy tímida porque hace cinco años que no hago nada la verdad", ha reconocido la madre de Sofía Suescun.

La cosa no quedó ahí y viendo la complicidad incipiente entre Maite y Labrador, el resto de habitantes de la casa les animaron a darse un beso. Labrador quiso dejarse llevar por el momento de 'pasión' y dio a Maite un beso de película. "Me ha besado, me ha besado, Ay Dios mío. ¿Lo has hecho sintiéndolo no?", ha preguntado la exconductora de autobuses.

Maite Galdeano, ilusionada con Labrador

"No quiero que sea un rollete de calor porque estamos aquí. Yo me tomo las cosas y el amor en serio, como las pruebas de ganar dinero", dijo muy seria Galdeano. "No tengo ningún problema en dejarme querer, yo si me dan amor, bienvenido sea", ha dicho por su parte Labrador antes de disfrutar de una romántica cena junto a ella. "Yo me he hecho ilusión porque hemos tenido ese feeling, y me has dado esos besos, a mí me gustas. Me corta decirte esto, hace tiempo que no le he dicho estas cosas a un hombre", se sinceró la exconcursante de GH16.

"Yo te he dado un beso porque me ha apetecido dártelo, lo que pasa es que me da un poco de miedo el amor", le respondió Labrador mientras en la casa, algunos criticaban duramente este acercamiento. "Es una escena forzada. ¿Qué clase de broma de mal gusto es esta? Pienso que me subestimáis en inteligencia. Que Labrador se preste a semejantes chorradas me da un poco de vergüenza ajena. No lo entiendo. Me he sentido como un extraterrestre en esta casa", ha confesado Oriana.