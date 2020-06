Mila Ximénez anuncia que tiene cáncer de pulmón: "Tengo mucho miedo" Ecoteuve.es 16/06/2020 - 20:20 | 20:58 - 16/06/20 0 Comentarios

La colaboradora de 'Sálvame' ha dado la noticia a sus compañeros en directo

La tertuliana comenzará esta semana la radioterapia y la quimioterapia

"He salido de cosas peores y saldré de esta; no voy a tirar la toalla", ha declarado

Jarro de agua fría en Sálvame. Jorge Javier Vázquez ha interrumpido este martes el transcurso del programa para dar la "noticia triste y dolorosa" que había anunciado al comienzo de la tarde. El presentador ha dado paso a Mila Ximénez, que ha explicado el motivo por el que lleva ausente más de una semana: le han diagnosticado un cáncer de pulmón.

La tertuliana ha explicado que hace unas semanas comenzó a sufrir un fuerte dolor de espalda que le puso en alerta y, aunque creía que era un simple pinzamiento, los médicos le dieron el temido diagnóstico tras someterse a una resonancia: "Tengo un tumor, tengo cáncer de pulmón", ha anunciado dejando en shock al resto de colaboradores.

Mila Ximénez explicó que recibió el diagnóstico el pasado lunes y que esta misma semana comenzará con el tratamiento de radioterapia y quimioterapia. "Me dicen que vamos a conseguirlo y yo haré lo que me digan, estoy absolutamente dispuesta a hacerlo", contó entre lágrimas mientras la realización daba varios planos de Lydia Lozano, Gema López y Rafa Mora completamente abatidos. "Tengo mucho miedo", ha dicho la sevillana mientras Jorge Javier trataba de mantener el tipo.

A pesar de todo, Ximénez ha querido mostrarse fuerte: "Yo a mi médico le dije ¿Me voy a morir? y me dijo 'de esto no lo creo", desveló en unas palabras que asegura que le tranquilizaron. "A mí un tumor de mierda no me va a parar la vida ni de coña. Estoy asustada pero lo vamos a conseguir", ha declarado la colaboradora asegurando que "he salido de cosas peores en mi vida".

Mila ha explicado que el tratamiento no es muy agresivo, que no tiene que ser ingresada y que su hija vendrá a España para estar con ella en cuanto la situación lo permita. "Le he prometido a Alba que por mis nietos que salgo de esta", ha asegurado.

Kiko Hernández y Patiño, abatidos

Kiko Hernández ha entrado en directo para dar un mensaje de ánimo a su mejor amiga. El tertuliano ha asegurado que ha hecho en todo este tiempo todo lo que no se debe hacer en este tipo de situaciones: "Me ha tenido que animar ella a mí", ha empezado diciendo. El colaborador, visiblemente afectado por la noticia, ha querido dedicarle a Mila unas palabras: "No te quiero, te adoro y te ayudaré hasta que no me queden fuerzas".

Después de Kiko Hernández, Jorge Javier dio paso a María Patiño para que hablara con Mila Ximénez. "Necesito unas horas, mañana te hablo", dijo completamente rota la presentadora de Socialité. "Estoy convencida y lo sé y lo digo porque lo siento. Intuía desde el principio que algo más pasaba y ahora sé que esto es un pequeño obstáculo. Al principio es un shock, pero lo tengo clarísimo. Todo lo negativo que nos pasa es por algo positivo que vendrá y lo sé, pero no lo puedo demostrar", aseguró la periodista. "No voy a tirar la toalla", prometió Ximénez.