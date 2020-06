La noticia "triste y dolorosa" con la que Jorge Javier ha sorprendido en 'Sálvame' Ecoteuve.es 16/06/2020 - 18:24 0 Comentarios

El presentador impacta a la audiencia y a sus colaboradores con su anuncio

Jorge Javier Vázquez ha dejado "helados" a los espectadores de Sálvame este martes con el cebo de una noticia "triste y dolorosa" que dejará a los colaboradores "apenados". Lejos de frivolizar, el presentador ha hecho el anuncio con el semblante muy serio y algo emocionado.

"Quiero que me prestéis mucha atención porque tengo algo que comunicaros. Esta tarde, a las ocho en Sálvame Tomate se va a producir algo que no nos gustaría que se produjera. Lamentablemente, esta tarde vamos a comunicar a toda la audiencia una noticia triste, dolorosa y que nunca nos hubiera gustado tener que hacerla pública", ha empezado diciendo.

"No queda más remedio", ha proseguido asegurando que no tenía nada que ver "con el cajón de los secretos de Sálvame, grabaciones o llamada ocultas ni con polígrafos rescatados del pasado".

"Lo de esta tarde va mucho más allá. Ninguno de los colaboradores que me acompañan sabe de qué se trata, pero ya les puedo avanzar que no les va a gustar lo que van a oír. No son ellos los protagonistas, pero sí que van a quedar muy apenados".

"Este programa es así. En ocasiones toca reír, otras llorar, pelear, jugar, gritar o callar. Y hoy no sé lo que va a tocar, lo puedo intuir, pero sé que al final estaremos muy juntos y muy unidos", ha asegurado repitiendo, muy emocionado, que "comunicaremos algo que nunca nos hubiésemos imaginado ni gustado tener que hacer público".

La extraña ausencia de Mila Ximénez en 'Sálvame'

"No quiero jugar con esto". Jorge Javier ha querido evitar cualquier tipo de frivolidad ante una noticia que marcará el presente y futuro del programa de Telecinco. Muchos han empezado a especular de qué se tratará y algunos coinciden que podría tratarse de Mila Ximénez.

La colaboradora lleva más de una semana sin aparecer por el plató, concretamente desde su brutal pelea con Lydia Lozano en el Deluxe. Quien sabe si la periodista podría anunciar que abandona temporalmente la televisión.