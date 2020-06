"Claro, eres blanca": el corte de una "inmigrante anticolonial" a Susanna Griso por defender la estatua de Colón Ecoteuve.es 16/06/2020 - 16:46 0 Comentarios

La activista asegura en 'Espejo Público' que "no solo hay que quitarla, sino tumbarla"

Susanna Griso ha tenido un desencuentro con una joven entrevistada este martes en Espejo Público a cuenta del debate que se ha abierto de retirar las estatuas que rindan homenaje a algunos colonizadores, como la de Cristóbal Colón en Barcelona, a raíz del movimiento antiracista creado en EEUU tras el asesinato de George Floyd.

Daniela Ortiz, que se ha definido como una "inmigrante, anticolonial, radicalmente antiracista y felizmente feminista" ha expuesto sus argumentos en directo sobre la retirada de la figura de Colón en la ciudad condal: "No solo hay que quitarla, sino tumbarla".

La joven ha asegurado que no solo se trata de una estatua, sino "de cientos que están por las calles" y que "el poder colonial aun sigue vigente" cargando contra la Unión Europea por permitirlo y poniendo el ejemplo de la invasión de Irak y Afganistán o la presencia de militares españoles en Libia. "Nunca voy a defender la supremacía blanca".

A su intervención, la presentadora ha replicado diciendo lo siguiente: "Como barcelonesa, a mí la estatua de Colón no me ofende, es un símbolo de mi ciudad y no me gustaría que fuera derribado y menos vandalizado".

"Claro, porque eres blanca y estás de acuerdo con el racismo que se vive hoy", ha soltado la actividad de inmediato. "Lo que me ofende es que ahora mismo haya mossos d´esquadra que estén siendo investigados por un comportamiento racista. Esto es lo que debe perseguirse", ha aclarado Griso.

"Tú necesitas celebrar el 12 de octubre como Fiesta Nacional, tener 14 monumentos a Colón, tener las Carabelas en el pasaporte y todo ese tipo de simbología que reivindica el colonialismo ¿por qué? Porque estás construyendo la narrativa de que los sujetos que venimos de las colonias, las excolonias, somos inferiores a Europa y tenemos que estar con la cabeza agachada", ha añadido la entrevistada provocando la risa a Griso, que ha zanjado que no compartía esa "narrativa".