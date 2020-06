Yola Berrocal se desnuda en 'La casa fuerte': "Es algo natural" Ecoteuve.es 16/06/2020 - 15:57 0 Comentarios

La artista se negó a ducharse en bikini como el resto de sus compañeros

Yola Berrocal es una de las concursantes de La casa fuerte, el nuevo reality que emite Telecinco. Una habitual en estos concursos de la cadena, la mocatriz (modelo, cantante y actriz) ha sorprendido en las últimas horas con una decisión que ha llamado la atención de sus compañeros de programa.

Yola Berrocal ha decidido desnudarse por completo y ducharse en el exterior de la casa, mientras el resto de concursantes observaban desde lejos cómo se enjabonaba sin ningún tipo de complejo.

"Yo no tengo ningún problema en salir desnuda porque es algo natural y bueno, yo en mi casa estoy todo el día desnuda", explicó Yola Berrocal, excomponente del grupo Sex Bomb. "No es lo mismo, pero es que tampoco me voy a duchar con bikini, es que creo que no pasa nada. Cuando te desnudas en plan normal, mejor, ¿no?", dijo Yola Berrocal, que en La casa fuerte compite en pareja con Leticia Sabater.

Enemistadas desde hace años, Yola y Leticia Sabater se reconciliaron hace solo unos días, después de que el reality las obligara a competir juntas. En ese momento desvelaron que tienen un pasado en común a través de sus padres, que eran empleados de la misma empresa y grandes amigos.