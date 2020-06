Los más de 261 folios de Iker Jiménez: "He tenido problemas personales y económicos por esta información" Ecoteuve.es 16/06/2020 - 14:28 0 Comentarios

El periodista muestra "orgulloso" su investigación sobre el nuevo coronavirus para 'La estirpe'

Iker Jiménez ha puesto fin a su "aventura" de La estirpe de los libres, el programa que se inventó en YouTube para suplir la ausencia de Cuarto Milenio en televisión (además de Milenio Live) y donde ha investigado al nuevo coronavirus desde todas las vertientes.

El periodista ha mostrado el "árbol" de apuntes, sobre los que se ha apoyado para hacer cada programa en su biblioteca. La información de Iker, que se salía del tono amable de la mayoría de medios de comunicación, le valió para ganarse el aplauso de muchos, pero también las críticas de otros tantos. Lo que es totalmente cierto es que el presentador se reinventó.

"Poniéndolo así me he dado cuenta lo que ha significado para mí esta experiencia porque me he tenido que poner a estudiar, pero de verdad", dice mientras enseña sus apuntes. "Yo encajo todo esto con el entusiasmo, nada de ordenador. Cada concepto, cada engranaje, cada dato... No he hablado en La estirpe de fantasías, ¿no?".

"Esta es solo una parte. Son 261 folios por las dos caras. Estoy pensando en encuadernarlos o donarlos para alguna buena casa", dice para denunciar después lo siguiente: "He recordado todos los problemas que he tenido y sigo teniendo, personales y económicos, por esta información. Pero significan que no paré en mi labor".

