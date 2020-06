El altercado de Rafa Mora y Kiko Jiménez en el parking de Mediaset después de 'Sálvame': "He llevado tus amenazas a la Guardia Civil" Ecoteuve.es 16/06/2020 - 11:59 0 Comentarios

El tertuliano se enfrentó al novio de Sofía Suescun por una fuerte acusación

Rafa Mora vivió este lunes una amarga tarde en Sálvame Diario. El tertuliano acabó perdiendo los nervios en directo después de que Kiko Jiménez entrara en plató asegurando tener un material muy comprometido para él. Según avanzó, se trataba de una conversación que tuvieron ambos después del último Deluxe, donde protagonizaron un fuerte encontronazo que el andaluz grabó con su teléfono móvil.

Dicha bronca se produjo en el parking de Mediaset tras las alusiones del novio de Sofía Suescun a Ian, el ex de su novia Macarena y con el que llegó a ser infiel al colaborador. Kiko llegó a preguntar a Rafa Mora en directo qué pasaría si Ian entrara en La Casa Fuerte junto a su chica, algo que no sentó nada bien al valenciano.

Entre tanto, Jiménez lanzó varios comentarios que dejaron en solfa la reputación de Rafa Mora. "No tengo ningún antecedente penal, con 21 años cometí un error, tuve una falta y pagué 300 euros", quiso aclarar el joven. Además, Rafa Mora recordó que quien acabó detenido en Marbella el año pasado fue Kiko, algo que este desestimó, asegurando que el tema está judializándose y pendiente de resolución.

Rafa Mora estalla contra Kiko Jiménez

Antes de que Kiko desvelara el contenido de sus grabaciones, Rafa Mora le pidió disculpas públicamente si en algún momento la situación se le fue "de las manos". El tertuliano reconoció que se puso nervioso y que por eso acabó cayendo en la "trampa" que le puso su compañero, del que asegura que no paraba de provocarle.

"¡Qué sinvergüenza!", se quejó Kiko Jiménez, negando sus palabras. "Aquí hay una amenaza por tu parte y lo he llevado a la Guardia Civil, vas de bueno y lloras y no tienes por qué advertirme", explicó el novio de Sofía Suescun, que acusó a Mora de haber cogido la llave de su coche par hacer 'un gesto ' con el cuello. "Me hago el poli y dejo la tele si he hecho eso ¡En la vida! Esto no se puede consentir", aseguró muy enfadado el colaborador.