Un virólogo abronca a Mamen Mendizábal en directo: "Hacéis un flaco favor a la pandemia"

Tirón de orejas a la presentadora de La Sexta por dar voz a los antivacunas

Mamen Mendizábal recogió este lunes en Más vale tarde la polémica surgida a raíz de unas controvertidas declaraciones lanzadas por el rapero Kase. O en sus redes sociales. El artista se hizo eco de una antigua falacia que asegura que "el autismo es una reacción alérgica a las vacunas".

Sus palabras generaron un gran revuelo y, aunque Kase. O se disculpó públicamente, asegurando que el vídeo está sacado de contexto, se han unido a las de otros cantantes relevantes que han sorprendido a sus seguidores con teorías conspirativas sin fundamento. Entre ellas, la de Miguel Bosé, que defendió que Bill Gates quiere controlar a toda la población a través de las vacunas.

El programa de La Sexta repasó todas ellas y emitió unas imágenes en las que Hermann Tersch, eurodiputado de Vox, lanzaba unas polémicas declaraciones sobre el origen del coronavirus. "No sabemos cómo ha surgido, pero desde luego no ha sido la merienda de un pangolín con un murciélago, o al revés, como se dijo al principio. Es un virus que viene de un lado en el que hay un laboratorio chino. Permiten, desde allí, que ese virus que no vaya al resto de China, pero sí que vaya hacia occidente", aseguró el ahora político.

Un virólogo abronca a Mamen Mendizábal

Después de recoger las teorías más surrealistas lanzadas por personajes relevantes, el virólogo José Antonio López Guerrero evidenció su indignación en plató antes de lanzar a la presentadora un certero rapapolvo en pleno directo. "Estaba que no me sujetaba en la silla", aseguró el también profesor de microbiología de la UAM. "Lo más triste es que esta gente puede decir todo eso porque están vacunadas, porque si no lo estuviesen muchas de ellas ni siquiera hubiesen llegado a esa edad para decir eso", empezó diciendo.

Acto seguido, redirigió sus críticas a la propia Mamen Mendizábal por dar voz a barbaridades como las que acababan de escuchar: "Quiero tiraros de las orejas a todos los medios, en general. Hacéis un flaco favor a la pandemia, un flaco favor a las vacunas y al desarrollo científico sacando a estos personajes por muy cantantes que sean", recriminó. "Por muy personajes públicos que sean, hacéis muy mal. Hacéis un flaco favor sacándoles", sentenció sin que la presentadora hiciera amago de defenderse.