Nia ('OT 2020') desvela el dinero que tiene en el banco y deja atónito a Broncano con su anécdota más íntima Ecoteuve.es 16/06/2020 - 10:50 0 Comentarios

'La Resistencia' hace la primera entrevista a la ganadora del talent de TVE

Que Nia haya tenido su primera entrevista en televisión tras ganar OT 2020 lejos de TVE es una buena prueba del complicado momento que atraviesa el talent musical en la cadena pública. En la rueda de prensa final del programa, un representante ocasional de la Corporación aseguró que aún "no hay nada decidido" en lo que a la renovación del formato se refiere. Tinet Rubira, director de Gestmusic, explicó por su parte a ECOTEUVE.ES que han dado de plazo hasta otoño para que RTVE se decida.

Entre tanto, La Resistencia recibió este lunes la visita de la flamante vencedora de OT, que reconoció estar "nerviosa" en su primera aparición ante las cámaras fuera de la famosa Academia del programa. Enseguida, el presentador destacó uno de los datos que aparecía en su biografía: había estado en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, una experiencia a la que Nia restó importancia asegurando que había acudido como "animadora deportiva y bailaba en las competiciones de volley playa".

Lea también: Edurne defiende a De Gea y se moja con la pregunta del sexo de Broncano: "Poco... muy a mi pesar"

Nia habló también de su trabajo en El Rey León como "cover de Nala", algo que enseguida fascinó a Broncano. "¿Trabajaste en nuestra competencia?", bromeó el cómico haciendo alusión al musical que se celebra cada día a escasos metros del Teatro Arlequín de Madrid en el que se graba el late night de #0.

Nia (OT 2020) desvela el dinero que tiene en el banco

Finalmente, tras elogiar a Roberto Leal ('enemigo' número 1 de Broncano), Nia regaló al humorista unas palas y pelotas de ping-pong. El presentador no entendió el obsequio y la cantante le explicó que era por esa famosa anécdota sexual que contó en la Academia de OT y que pronto se convirtió en viral.

"Conté que se me había quedado una pelota de ping pong dentro del chichi porque intentaba hacer lo que hacen en Thailandia. Y me la saqué con dos cucharas soperas", explicó ante un atónito Broncano, que le pedía más detalles "a nivel de ingeniería" del incidente.

Aprovechando el tono 'picante' de la conversación, el presentador sacó a la invitada sus habituales preguntas del sexo y el dinero. Fue entonces cuando Nia aclaró que aun no había cobrado el premio de OT, unos 70.000 euros teniendo en cuenta lo que le retendrá Hacienda. "Cuidado con eso, ¿eh?

"Cuando me llegue tendré 78.000", desveló antes de ir a por la otra respuesta. "¿Relaciones sexuales en el último mes?", lanzó Broncano. "¿Cuenta el satisfyer? Porque si no cero, ya que he estado dentro de la Academia", zanjó entre risas.