Jorge Javier Vázquez, molesto con Ana Rosa: pide que no vuelva a llevar a un invitado

El presentador defiende al Grande-Marlaska y critica con dureza a Fernández Díaz

"No lo saquemos más en televisión", pide tras su entrevista en el matinal de Telecinco

A Jorge Javier Vázquez no le ha gustado que Ana Rosa Quintana, su compañera de cadena, haya entrevistado en su programa a Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, que recientemente habló de la polémica que rodeó al actual titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, tras la destitución del coronel Pérez de los Cobos.

Jorge Javier Vázquez, votante socialista reconocido, defiende a Marlaska, pero aclara que no tienen ninguna relación de amistad con el ministro. De hecho, el presentador asegura que se han visto solo en dos actos, uno de una protectora de animales y otro del PSOE, en el que "hablamos poco". "No sé si porque le caigo como una patada en los huevos o porque los dos somos tímidos. Creo que él piensa que yo ejerzo de chismoso las 24 horas del día y, por eso, prefiere mantener las distancias".

"En toda esta historia en la que está inmerso, yo voy con él", dice Jorge Javier en Lecturas. "Seguro que habrá metido la pata en algo, pero después de ver quiénes lo ponen a caer de un burro no puedo más que mostrarle todo mi apoyo. Porque los otros son, sencillamente, horrendos. Infames. Ineptos. Faltones. Maleducados. Tramposos. Manipuladores", arremete Jorge Javier Vázquez.

El presentador recuerda que hace unos días vio en El programa de Ana Rosa una entrevista a Jorge Fernández Díaz. Y deja claro que no le gustó que se diera voz al político del PP. El exministro apareció después de que Pedro Sánchez hiciera alusión a lo anteriores responsables de Interior.

Jorge Javier Vázquez: "No lo saquemos más en televisión"

"Sacar a este ministro para poner a parir a Marlaska es una bendición para este último, porque la imagen negra y rancia de un Fernández Díaz que huele a sacristía y a sotana mojada tira para atrás hasta caerte de culo", critica el presentador.

"Fernández Díaz ha condecorado a vírgenes y, cuando se ha marchado, no es que haya dejado su ministerio muy limpio que digamos. Y ahora pretende cargar contra Marlaska. Que le compre otro el cuento. Que imparta su doctrina en el salón de su casa pero, por favor, no lo saquemos más en televisión", pide en alusión a la entrevista que hizo su compañera Ana Rosa Quintana. "Su imagen vetusta, antigua, reaccionaria y antipática ha provocado en mí los mismos efectos que el bromuro. Desde que lo vi en Telecinco.es he perdido el morbo. A ver quién me indemniza ahora por estos días de cachondeo perdido", espeta.