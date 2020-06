Patética actitud de Jose Mari y Andy en 'Masterchef': boicotean a Michael para provocar su expulsión Ecoteuve.es 16/06/2020 - 8:43 0 Comentarios

Ambos concursantes se rieron de su compañero y dejaron que se equivocara

Masterchef vivió este lunes uno de sus episodios más bochornosos y estuvo protagonizado por José Mari y Andy. Ambos se unieron para boicotear la capitanía de Michael con el objetivo último de que el concursante fuese el expulsado del programa. Y lo consiguieron.

Todos los seguidores de Masterchef saben que Michael no contaba con grandes apoyos entre sus compañeros, pero nadie esperaba que José Mari y Andy torpedeasen la capitanía del participante norteamericano, además de hacerlo con tono burlón y desde una posición de aparente superioridad.

Los dos se unieron en una actitud lamentable. Se rieron de su compañero, dejaron que se equivocara y no le advirtieron de los errores que estaba cometiendo como capitán, aunque sabían que no estaba en lo correcto.

Michael, boicoteado en 'OT': "Me habéis boicoteado"

"No me han hecho caso y no hemos trabajado en equipo", se quejó Michael. "No me habéis respetado. Me habéis pisoteado", añadió el concursante. Ana también lo vio y se lo hizo saber a sus compañeros. Los jueces también les criticaron por ello, especialmente a José Mari, que fue tachado de liderar el boicot porque tenía el pin dorado que le salvaría de la prueba de eliminación en caso de usarlo.

"Has estado más preocupado en poner la zancadilla a Michael que en cocinar", le dijo Jordi Cruz, aunque él negó cualquier estrategia. En la prueba de expulsión, Ana se salvó tras retar a Michael, mientras que éste perdió en un reto ante José Mari (no uso el pin) y ante el que vivió con Andy.

La actitud de José Mari y Andy fue duramente criticada en las redes sociales:

Este programa me está dando mucho asco, el favoritismo de Juana y el bullying hacia Michael me da muchísima rabia #MasterChef — Rocio Martinez (@piperflute) June 15, 2020

Creo que a Jose Mari deberían haberle castigado directamente y mandarlo a su casa por boicot, bullying, mentir... Y que esté ahí en la eliminación, con el pin, en plan chuleta. Lamentable #MasterChef — Arthur Gil Bordés ?????????????????? (@arthurgilbordes) June 15, 2020

Ana :

"Queréis boicotear la capitanía de Michael "



ENORME ANA CANTANDO LAS CUARENTA A ANDY Y JOSE MARI #MasterChef pic.twitter.com/WFfWfgHp1d — ?????? (@artbmgphoto1) June 15, 2020