"Fueron mi salvavidas": Inés Ballester llora al ver a las sanitarias que le atendieron durante el coronavirus

'Está pasando' ha sorprendido a su presentadora en su vuelta a las tardes de Telemadrid

"A lo mejor no te acuerdas de sus caras porque fue un momento que hasta se pierde la memoria". Inés Ballester ha roto a llorar cuando Está pasando le ha sorprendido con las sanitarias que le trataron cuando estuvo ingresada con coronavirus hace unos meses.

"No, es que era difícil identificarles con todas las cosas que llevaban", ha dicho muy emocionada la presentadora y con una gran sonrisa. "Antes de nada, no he sido una buena paciente. Desde ya pido disculpas, he renegado mucho, me revolvía contra todo".

"Han tenido mucha paciencia... me he sentido muy rebelde y sé que, en fin, hacen todo lo que podían porque fue la peor semana. Pídeles disculpas y dale las gracias", ha seguido Inés que, más tarde, insistía: "Decir que quien me empujaban eran estas chicas, han sido mi salvavidas".

Hace unas semanas, Ballester relató su calvario con la COVID-19 afirmando que "el virus ha sido peor que el cáncer" y que llegó a pensar "en mi funeral". La presentadora llegó a estar ingresada hasta 21 días en un hospital de campaña. "Los sanitarios se han dejado la vida, pero el enfermo se siente solo. Son momentos muy duros en todos los sentidos".