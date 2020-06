Montse Suárez llama "farsante" a Javier Negre: "Cuando se le dicen las cosas a la cara, ataca con una mentira" Ecoteuve.es 15/06/2020 - 18:42 0 Comentarios

La abogada y el periodista tuvieron un rifirrafe en redes sociales tras la "amenaza" a Risto

Sensación de mentir, la sección satírica de Todo es mentira, ha escrito este lunes un nuevo episodio a raíz del rifirrafe que tuvieron en Twitter Javier Negre y Montse Suárez después de que la abogada calificara como "amenaza", y por lo tanto delito, las declaraciones del periodista a Risto.

Negre atacó a Suárez desvelando una supuesta reunión relacionándola con los turbios asuntos del comisario Villarejo. "¿Hubo o no hubo reunión con Alarmín?", le ha preguntado Risto.

"Ni de coña", ha contestado de forma rotunda. "Por lo tanto es una farsa y el que escribe esos tuits es un farsante. Cuando al señor Negre se le dicen las cosas a la cara, ataca con una mentira. Y yo vengo de vuelta ya, que tengo 52 tacos".

Después, Montse Suárez se extendía en su respuesta: "Yo ni he llamado, ni le he convocado a una reunión o cita para hablar de OK Diario, el panfleto, ni de Eduardo Inda, ni del señor Cerdán, ni de los artículos infames que contra mi me atacaron el 17 y 18 de febrero de 2020. Nunca".

Montse Suárez: "Que quede muy claro que yo no me he reunido con Negre"

La letrada ha asegurado que como colaboradores que son de programas de Mediaset, ambos se cruzaron por los pasillos donde tuvieron una conversación y el propio Negre se ofreció "a mediar porque me llevo muy bien con ellos [OK Diario]. "Respuesta mía: ni de coña".

"Esto es lo que él llama reunión. Que quede muy claro que yo no me he reunido con este señor, ni le he llamado, ni le he concertado una cita", ha zanjado visiblemente molesta.

Hola, @javiernegre10. En la vida me he reunido contigo para hablar de las infamias de ese medio de comunicación al que citas. Púdrete en la ciénaga de mentiras en la que chapoteas, farsante. https://t.co/zIslgAZJ31 — Montse Suarez Abad (@MontseSuarezA) June 12, 2020