Kiko Hernández confiesa haber pagado por mantener relaciones íntimas Ecoteuve.es 15/06/2020 - 17:07 0 Comentarios

'Sálvame' pone de nuevo en un aprieto a los colaboradores del programa

Sálvame sigue poniendo contra las cuerdas a los colaboradores del programa. Después de destapar aquel famoso cajón de los secretos, en un intento de combatir el estreno de Pasapalabra, el espacio de Telecinco ha sometido a los tertulianos a una versión del mítico juego del 'yo nunca'.

Amenazando con destapar la verdad en caso de que intentaran engañar a la audiencia, Carlota Corredera dio paso a la primera de las confesiones, ante la cual sus compañeros debían ponerse o no de pie en función de si habían hecho tal acción alguna vez. "Yo nunca he pagado por mantener relaciones íntimas con alguien", anunció una voz en off.

"Yo sí he pagado, ¿eh? Pero es que no me apetece levantarme...", reconoció entre risas Kiko Hernández antes de que la presentadora le obligara a ponerse de pie. "He pagado", insistió en una anécdota que parecía conocer Marta López. "¿Te acuerdas?", dijo su amiga enseguida. "En Castellón", dijo el colaborador entre dientes coincidiendo con la tertuliana. Kiko Hernández desveló que fue hace muchos años y Gema López le preguntó si lo haría otra vez. "No, ya no", aseguró antes de recordar que "había pesetas" cuando lo hizo.

Las proposiciones 'indecentes' a Frigenti y Rafa Mora

Rafa Mora aseguró que él nunca lo ha hecho pero que ha estado en fiestas donde algunos asistentes si lo hicieron. No obstante, sí confesó que alguna vez le han ofrecido a él dinero a cambio de mantener relaciones sexuales. "Una vez en Ibiza, cuando era más joven y estaba de más buen ver, unas chicas italianas me dijeron en un barco de pasar una velada con ellas", afirmó en una anécdota que Kiko recordaba. "Lo contaste en un Deluxe, que te ofrecieron 6.000 euros". "No lo cogí, estuve muy lento", dijo entre risas.

Finalmente, Frigenti prometió que él nunca ha pagado por mantener relaciones sexuales, pero que una vez estaba ligando con un chico de fiesta y en el momento clave, le dijo que si quería seguir tenía que darle dinero. "Yo le dije que no y me fui indignado. Pensaba que le había gustado, era un chico superguapo. Fue muy fuerte, porque luego lo intentó con mi hermano", recordó el tertuliano, que dijo haber recibido también propuestas indecentes. "Nos ofrecieron dinero a mí y a mis hermanos cuando presentábamos El Revientaprecios", desveló.