"Tiene un aire a Arrimadas, muy dulce": la reacción de Almeida al ver el cambio de sexo de Pablo Iglesias Ecoteuve.es 15/06/2020 - 14:00

Susanna Griso enseña al alcalde de Madrid el hilo viral de los políticos cambiados de sexo

José Luis Martínez-Almeida ha sido entrevistado por Susanna Griso en Espejo Público este lunes. El alcalde de Madrid ha hecho balance de su año de mandato, marcado por la polémica con Madrid Central y por la gestión del coronavirus los últimos meses.

El político 'popular' se ha mostrado más distendido después cuando la presentadora ha cambiado de género a los principales políticos españoles mediante la aplicación FaceApp, algo que ha arrasado en redes sociales en las últimas horas.

"Debo de decir que no es la más conseguida, eh", ha avisado Griso a Almeida antes de poner su imagen, a lo que él ha asentido: "No, no es la más conseguida", ha dicho incidiendo en "el color rojizo del pelo".

De Sánchez ha dicho que "está más favorecido que yo, desde luego", pero el que más ha sido Pablo Iglesias. "Queda muy dulce, realmente. Tiene un aire a Arrimadas, ¿no? A mí me da la sensación, ha dicho entre risas después al ver la foto de su líder, Pablo Casado.

Por último, al ver el cambio de la líder de Ciudadanos, el dirigente popular ha rematado "yo creo que tendría más éxito que yo".